G7-Gipfel in Elmau 2022: Protestaktion an Skischanze von Garmisch - „Schafft ihr den Absprung?“

Die Protestaktion der Organisation „One“ leuchtet am Abend des 25. Juni an der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen.

Gegen extreme Armut

Eine Protestaktion an der Skischanze in Garmisch-Partenkirchen fordert konkrete Maßnahmen von den G7-Teilnehmern. Beim vergangenen Gipfel waren die Erwartungen enttäuscht worden.

Garmisch-Partenkirchen - Der G7-Gipfel in Elmau 2022 findet vom 26. bis 28. Juni in Deutschland statt, auf der G7-Agenda stehen wichtige Themen wie der menschengemachte Klimawandel, die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und die weltweite Ernährungssicherheit. Kanzler Scholz versuchte im Vorfeld die Erwartungshaltung zu dämpfen und fand dafür ungewohnt poetische Worte. Man werde beim G7-Gipfel in den bayerischen Bergen wohl keine Berge versetzen, so der Kanzler. Auch eine Protestaktion an der Skischanze von Garmisch-Partenkirchen versuchte sich mit einem Wortspiel.

G7-Gipfel in Elmau 2022: Protestaktion an Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen

Am Vorabend des ersten Tages des G7-Gipfels in Deutschland begann gegen 22 Uhr Garmisch-Partenkirchen eine besondere Protestaktion. Aktivisten projizierten die Porträts der sieben Staats- und Regierungschef auf die große Olympia-Skisprungschanze. Darunter war zu lesen: „Corona, Klima, Hunger – G7, schafft ihr den Absprung?“ Übersetzungen gab es ins Englische und Französische.

Die ursprünglich vom U2-Sänger Bono gegründete Organisation „One“ steckt hinter der Aktion an der Skisprungschanze. Die internationale Bewegung setzt sich laut eigener Pressemeldung „für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis 2030“ ein. „Damit jeder Mensch ein Leben in Würde und voller Chancen führen kann.“

„Wir wollen damit sagen, dass wir wirklich auf die Staats- und Regierungschefs zählen, konkrete Maßnahmen zu beschließen und nicht nur warme Worte zu finden, um uns alle, um die Welt aus diesen Krisen herauszuführen. Um den Absprung aus den Krisen zu schaffen“, sagte Stephan Exo-Kreischer, der Organisator von One-Deutschland am Samstag gegenüber dem „heute journal“ im ZDF. One hatte schon beim letzten G7-Gipfel in Elmau 2015 mit einer Protestaktion aufmerksam gemacht. Dabei ließen die Organisatoren Ballons mit dem Konterfei von Merkel, Obama und Co. steigen und forderten: „G7 - Wir wollen mehr als heiße Luft.“

G7-Gipfel in Elmau 2022: Welche Versprechungen des letzten Gipfels umgesetzt wurden - und welche nicht

Der One-Direktor Exo-Kreischer fordert auch deshalb konkrete Maßnahmen, da er die Versprechungen der G7 kritisch sieht. „Die G7 haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Jedes Jahr veranstaltet ein reiches Land einen Hochsicherheitsgipfel, der von hehren Zielen und großen Versprechen geprägt ist. Was am Ende aus diesen Versprechen wird, verfolgen im Zweifel die Wenigsten. Dabei ist das das Entscheidende“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bewegung vom Freitag.

Beim letzten deutschen G7-Gipfel auf Schloss Elmau versprachen die Staats- und Regierungschefs etwa, 500 Millionen Menschen bis zum Jahr 2030 aus chronischem Hunger zu befreien, erinnert die Organisation. „Heute, sieben Jahre später, sind zusätzliche 153 Millionen Menschen unterernährt.“ Dabei sei die Preissteigerung von Getreide durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine noch nicht berücksichtigt. Zudem sei aufgrund der Corona-Pandemie die weltweite Lebenserwartung erstmals seit 70 Jahren gesunken. Nicht nur One mahnt das an, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein Grund dafür ist die ungleiche Verteilung von Impfstoffen auf der Welt - zugunsten der reichen Länder. Einer Studie zufolge sind deshalb 600.000 Menschen umsonst gestorben.

Der Anlauf ist beim Skispringern wichtig - doch am Ende zählt, wie weit sie springen. Es bleibt also abzuwarten, auf welche konkreten Maßnahmen sich die sieben G7-Gipfel-Teilnehmer beim diesjährigen Treffen in Elmau einigen können.