G7-Gipfel in Elmau – was davon blieb

Von: Andreas Seiler

Garmisch-Partenkirchen hatte während des G7-Gipfels 2022 die Hauptlast zu tragen – wie hier bei der Großdemo im Ortskern, an der rund 900 Gegner teilnahmen. © Archiv-Sehr

Ein Jahr ist es her, dass der Landkreis Garmisch-Partenkirchen während des G7-Gipfels in Elmau ins Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit rückte. Für die Region bedeutete das Spitzentreffen den Ausnahmezustand – und eine enorme Belastung. Was bleibt, sind millionenschwere Fördermittel – und der Wunsch, dass sich das Spektakel nicht wiederholt.

Landkreis – Klare Statements, die Show auf der großen Bühne und vertrauliche Gespräche am Rande – das macht den G7-Gipfel aus. Wenn die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen zusammenkommen, wird Weltpolitik betrieben. Dies war auch vergangenes Jahr der Fall, als Gastgeber und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom 26. bis 28. Juni die Mächtigen auf Schloss Elmau empfing. Das Luxushotel, herrlich gelegen am Fuße des Wettersteingebirges, war nach 2015 bereits zum zweiten Mal der auserwählte und geschätzte Gipfelort. Geschlossenheit und der feste Glaube an die Demokratie – das waren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die zentralen Botschaften.

Ausnahmezustand für Garmisch-Partenkirchen

Dem Landkreis bescherte jedoch das dreitägige Spektakel einen Ausnahmezustand – mit jeder Menge Einschränkungen und Behinderungen. Kein Wunder, dass unter den Einheimischen Unmut und Unverständnis laut wurden. Speziell der Kreisort Garmisch-Partenkirchen glich einem Hochsicherheitstrakt mit Absperrungen und Zäunen. Die Polizei zeigte Dauerpräsenz – mit in der Spitze rund 18 000 Beamten.

Dennoch lief alles weitgehend störungsfrei und ohne größere Zwischenfälle ab. „Das war der friedlichste Gipfel aller Zeiten“, bilanziert Landrat Anton Speer (Freie Wähler). Der Protest hielt sich in Grenzen.

Man habe davon profitiert, berichtet Speer, bereits 2015 Erfahrungen gesammelt zu haben. Darauf konnte man zurückgreifen. Nichtsdestotrotz sei der Aufwand schon enorm gewesen, gerade für die vielen Rettungskräfte.

Schadensregulierung abgeschlossen

Die Schadensregulierung – der Freistaat hatte hierzu extra einen Rahmenvertrag mit der Bayerischen Versicherungskammer vereinbart – ist mittlerweile abgeschlossen. Speer berichtet von 20 Fällen, darunter etwa Flurschäden oder Graffiti-Schmierereien, und von exakt 20 570 Euro, die an Betroffene ausbezahlt wurden. „Das ist nicht viel“, kommentiert der Chef der Kreisbehörde. Der größte Verlust entstand im Gemeindegebiet Jachenau, wo einige Kühe wahrscheinlich aufgrund des Fluglärms in Panik gerieten und in einen Abgrund stürzten.

Der Landkreis wurde von Bund und Freistaat für die Unannehmlichkeiten großzügig entschädigt. Insgesamt flossen laut Speer rund 22 Millionen Euro in Form von Fördermitteln, Zuschüssen und Einnahmen in die meist klammen Kassen des Kreises, der betroffenen Gemeinden und der Rettungsorganisationen. Damit wurden beispielsweise Fahrzeuganschaffungen oder Sanierungen finanziert. Vor allem Garmisch-Partenkirchen – der Markt musste die Hauptlast tragen und war Hauptstandort des Sicherheits- und Organisationsapparats – profitierte von diesem Geldsegen und kassierte bislang rund 12,4 Millionen Euro (siehe Kasten).

Doch trotz der kräftigen Finanzspritzen und des Werbeeffekts bleibt Speer bei der Frage, ob er sich eine dritte Auflage der Mammutveranstaltung in Elmau vorstellen könne, sehr zurückhaltend. „Zweimal würde normalerweise reichen“, sagt er diplomatisch.

Deutlicher wird Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU): „So wie es war, bitte nie mehr wieder“, sagt sie. Und fügt hinzu: „Das war zu viel, das hat uns überrollt.“ Die Belastungen für den Ort seien gewaltig gewesen. „Wir waren im Belagerungszustand.“

Zweischneidig fällt das Urteil der Tourismusbranche aus. Natürlich sei die mit dem Gipfel erzielte Aufmerksamkeit unbezahlbar, betont Dehoga-Kreischef und Hotelmanager Daniel Schimmer. Und viele seiner Kollegen hätten während dieser Zeit in ihren Häusern auch gute Auslastungen gehabt. Aber man dürfe die Tourismusakzeptanz unter den Einheimischen, die mit dem G7-Zirkus klarkommen mussten, nicht aus den Augen verlieren. Schimmers Fazit lautet daher: „Zweimal ist genug.“

Garmisch-Partenkirchen habe eine „starke Visitenkarte als weltoffener und professioneller Gastgeber hinterlassen“, findet GaPa-Tourismus-Geschäftsführer Michael Gerber. Natürlich erhoffe er sich, dass man die vielen Sicherheitskräfte für einen privaten Urlaubsaufenthalt in der Region begeistern konnte. Doch in welcher Größenordnung dieser Effekt eingetroffen ist, lasse sich nicht genau sagen. Gerber: „Es gibt keine direkte Abfrage zur Urlaubsmotivation unserer Gäste.“