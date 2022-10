Energiekrise: G7-Millionen als eiserne Reserve

Von: Andreas Seiler

Ein wichtiger Gasspeicher für Südbayern: die Anlage im österreichischen Haidach. © dpa

Deutschland steckt mitten in einer Energiekrise. Die entscheidende Frage lautet: Wie wird der kommende Winter? Der Markt Garmisch-Partenkirchen bereitet sich bereits auf Worst-Case-Szenarien vor. Ein Teil der G7-Millionen dient dabei als eiserne Reserve, um, wenn es hart auf hart kommt, die Gemeindewerke oder Bürger in Not finanziell zu stützen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hatte während des G7-Gipfels, der heuer Ende Juni auf Schloss Elmau stattfand, die Hauptlast zu tragen. Dafür wurde sie von Bund und Land fürstlich entlohnt – in Form von Miet- und Pachteinnahmen sowie Förderungen. Die stattliche Gesamtsumme, die dabei zusammenkam, liegt bei rund 12,4 Millionen Euro – „Schmerzensgeld“, wie die Entschädigungen im Ort süffisant genannt werden.

Der Großteil davon ist zweckgebunden, etwa für die Erneuerung der Eisernen Brücke in der Partnach-klamm, die Sicherung des Ferchenbachs oder den Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen. Doch ein Stück vom Kuchen – es geht um etwa 3,2 Millionen Euro – sind frei verfügbar, liegen als Überschuss auf dem Konto der Kommune. Die Freude über den warmen Geldsegen ist groß – und an Begehrlichkeiten mangelt es natürlich nicht. „Ideen sind genug da“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). So steht unter anderem der Vorschlag im Raum, in die Barrierefreiheit des Kreisortes zu investieren.

„Es weiß keiner, was auf uns zukommt“

Doch möglicherweise werden die Mittel an anderer Stelle viel dringender benötigt, sollte sich im Zuge des Ukraine-Krieges die Energiekrise verschärfen und Garmisch-Partenkirchen in die Bredoullie geraten. Noch sind das alles reine Gedankenspiele über Ereignisse, die im schlimmsten Fall eintreten können. Aber im Rathaus beschäftigt man sich bereits intensiv mit diesen Szenarien – und wappnet sich. „Das ist eine diffuse Gemengelage. Es weiß keiner, was auf uns zukommt“, sagt Koch. Sie betrachtet daher die besagten 3,2 Millionen vorerst als eiserne Reserve. Möglicherweise brauche man diesen Notgroschen, denkt die CSU-Politikerin laut nach, um den Gemeindewerken unter die Arme zu greifen. Normalerweise trägt sich der kommunale Betrieb selbst, erwirtschaftet sogar Gewinne, die wieder investiert werden. Doch die aktuellen Turbulenzen auf den Energiemärkten oder unerwartete Abgaben und Steuern könnten Gemeinde- und Stadtwerke schnell in Schwierigkeiten bringen – eine Befürchtung, die nicht nur in Garmisch-Partenkirchen die Runde macht. Koch möchte auch nicht ausschließen, dass eine Art „Hilfsschirm“ für Bürger, die ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können, gespannt werden muss. „Wir sind ein Sozialstaat“, betont sie. Die Grundversorgung müsse sichergestellt sein.

Versorgungslage Thema im Gemeinderat

Einen Vorgeschmack auf das, was im Winter alles passieren kann, bekamen die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Wodan Lichtmeß, der Direktor der Werke, gab einen umfassenden Überblick über die Versorgungslage und die Risiken – bis hin zur Gasknappheit und einem Strom-Blackout. Wie berichtet, erarbeiten die Gemeindewerke Notfallpläne, um existenzielle Einrichtungen wie etwa die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Auch die Rathaus-Verwaltung trifft entsprechende Vorkehrungen. So stünden, sollten Heizungen ausfallen, öffentliche Gebäude als Notunterkünfte zur Verfügung.

Vor allem die Gasversorgung bereitet Koch Kopfzerbrechen. Von der Bundesregierung fehle bislang eine klare Aussage, kritisiert sie, wie diese speziell im südbayerischen Raum gesichert werden soll. Die Region wäre vor allem auf den großen, unterirdischen Speicher im österreichischen Haidach angewiesen. Der Knackpunkt: Den Erstzugriff hat die benachbarte Alpenrepublik. Viele fragen sich daher: Bekäme Südbayern im Ernstfall noch genügend ab?

Sollte Gas zur absoluten Mangelware werden und die Bundesregierung die höchste Eskalationsstufe ausrufen, die sogenannte Notfallstufe, würden geschützte Kunden wie Krankenhäuser oder private Haushalte bevorzugt. Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Saunen, Eisstadien oder Bergbahnen hätten dann das Nachsehen – für die Tourismusbranche im Landkreis eine Horrorvorstellung. „Das wäre eine Katastrophe“, sagt Koch.