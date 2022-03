G7-Überraschung: Pressezentrum am Hausberg in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Teilen

An ein Pressezentrum ist derzeit noch nicht zu denken am Hausberg-Parkplatz in Garmisch-Partenkirchen. Noch haben ihn die Skifahrer in Beschlag. © Thomas Sehr

Das Pressezentrum des diesjährigen G7-Gipfels wird am Hausberg sein. Hierzu müssen die Parkflächen überbaut werden. Die Arbeiten beginnen erst nach dem Ende der Skisaison

Garmisch-Partenkirchen – Zumindest für die Garmisch-Partenkirchner hatte Johannes Dimroth in Krün eine Überraschung dabei: Der stellvertretende Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (früher Bundespresseamt) adelte nicht nur die Region rund um den Austragungsort des G7-Gipfels Ende Juni, das Elmauer Tal, und verriet, dass er im Werdenfelser Land schon im Urlaub weilte, er hatte für die Anwesenden im Kurhaus auch ein paar Fakten dabei.

Selbstverständlich entstehe in Garmisch-Partenkirchen wieder das internationale Medienzentrum. Damit hatte man gerechnet. Aber: Nicht wie 2015 im Olympia-Eissportzentrum, sondern dieses Mal auf dem Hausberg-Parkplatz. „Dort wird es rund 800 Arbeitsplätze geben“, betonte Dimroth. Das Eisstadion dient hingegen rein als Basis für Polizeikräfte.

Zu den Hintergründen für diesen Ortswechsel gab es keine konkreten Auskünfte. Der Zeitfaktor dürfte eine Rolle spielen, aber auch auf Nachfrage bei Stefan Schneiderhan, Chef vom Dienst beim Presseamt, hielten sich die Verantwortlichen bedeckt. Fakt ist aber: Die laufende Skisaison in Garmisch-Partenkirchen wird von G7 nicht beeinträchtigt. „Die warten wir natürlich noch ab“, betont Schneiderhan. „Da braucht sich niemand Sorgen zu machen.“ Das sei in den Gesprächen mit der Marktgemeinde, auf deren Grund der Parkplatz am Fuße des Hausbergs liegt, klar fixiert worden. Seiner Information nach ist der Skibetrieb aktuell bis zum Osterwochenende geplant.

Verantwortlichen rechnen mit enormen Medieninteresse - 2015 waren 3000 Medienschaffende vor Ort

Die Verantwortlichen in Berlin rechnen für den Gipfel der sieben Regierungschefs aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland wieder mit einem enormen Medieninteresse. „Wir können momentan nur schätzen, wie viele Journalisten kommen“, betonte Dimroth. Denn die Akkreditierung für das Treffen läuft noch nicht. 2015 seien zirka 3000 Medienschaffende angemeldet gewesen. „Das ist auf jeden Fall keine kleine Aufgabe“, stellt der Vizechef der Behörde klar. Ein Unsicherheitsfaktor ist das Coronavirus. „Wir wissen nicht, wie uns die Pandemie im Frühsommer beschäftigen wird“, betonte Dimroth. Aber in dieser Hinsicht befinde man sich in einem guten Austausch mit dem lokalen Gesundheitsamt.

Da die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht nur beim Gipfel der Regierungschefs eine große Rolle spielen dürften, sondern auch beim Treffen an sich vom Veranstalter vorgelebt werden sollen, laufen die Planungen in dieser Richtung. Wenn möglich soll auf bauliche Veränderungen verzichtet werden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verwies indirekt auf die Bundesstraße 2 zwischen Murnau und Eschenlohe, die im Vorfeld für 2015 aus Hochwasserschutzgründen höher gelegt worden war. Derlei Projekte seien nicht geplant. Auch nicht bei der Zufahrt nach Elmau. Die Mautstraße war wie die B2 nicht nur mit einer neuen Decke versehen, sondern nahezu auf Bundesstraßen-Niveau ausgebaut und verbreitert worden. „Wir bauen keine neue Straße“, versicherte Dimroth. Generell „steht der Gipfel in Einklang mit der Natur, wir passen auf, das kann ich ihnen versprechen, und stimmen alles mit den Behörden ab“. Für den Transfer der Journalisten von Garmisch-Partenkirchen in das sogenannte Briefing-Center, ein temporäres Pressezentrum in Elmau auf dem Mitarbeiter-Parkplatz, sollen auch E-Busse zum Einsatz kommen. Zu viel Euphorie dämpft Dimroth jedoch gleich wieder: „Ausschließlich wird uns das aber nicht gelingen.“ Ein weiterer Ansatz mit Lokalkolorit: „Bei der Verpflegung werden wir auf regionales Catering setzen.“