Gänsehaut inklusive: Umjubelte Premiere von „Pierre Brice - Mein Leben und Winnetou“

Uraufführung im Kleinen Theater

Von Tanja Brinkmann schließen

Es war eine Herausforderung, der sich Tatjana Pokorny und Matthias Weckmann stellten. Zum Glück. Im Kleinen Theater zeigen sie „Pierre Brice – Mein Leben und Winnetou“. Eine berührende Hommage an den legendären Franzosen. Für die Uraufführung am Samstag gab’s viel, sehr verdienten Applaus.

Garmisch-Partenkirchen – Er lebt weiter. In den Herzen seiner Frau, in der Erinnerung seiner Fans – und im Kleinen Theater in Garmisch-Partenkirchen. Mit einer eindrucksvollen, sehr berührenden Hommage an Pierre Brice hat das Ensemble um die Junior-Direktoren Tatjana Pokorny und Matthias Weckmann dem legendären Winnetou-Darsteller ein Denkmal gesetzt. Mit stehenden Ovationen und Bravo-Rufen bedachte das Publikum im ausverkauften Haus die Uraufführung am Samstag. Für Hella Brice, die den Abend mit einer ihrer Drillingsschwestern, Hummy Wisgickl, Nichten, Neffen und vielen Freunden erlebte, „ging damit ein Traum in Erfüllung“.

+ Einfach nur glücklich: Tatjana Pokorny, Matthias Weckmann und Hella Brice nach der Uraufführung. © Manuela Schauer

Zwei Stühle, ein Tisch und eine große Leinwand – die perfekte Ausstattung, um das bewegte Leben des charmanten Franzosen auf die Bühne zu bringen. Ein Unterfangen, vor dem Pokorny, die Regie führte und in mehreren Rollen mitwirkt, zunächst zurückgeschreckt war. Hella Brice, die sie seit Jahren kennt und die wie der Schauspieler zu ihren Herzensmenschen zählt, kam mit der Idee auf sie zu, ein Stück aus dem Nachlass ihres Mannes umzusetzen. Die „One-Man-Show“, von der bereits drei Szenen fertig waren, erwies sich allerdings als nicht realisierbar. Der Hauptdarsteller stand schließlich nicht mehr zur Verfügung. „Und kein anderer kann Pierre Brice spielen“, betont Pokorny. Stattdessen griffen sie und ihr Mann auf dessen Autobiografie „Winnetou und ich – Mein wahres Leben“ zurück. Ein Vorteil, dass Brice viele Passagen davon mit seinem Diktiergerät aufgenommen hatte. Somit konnten die Regisseurin und der Autor aus unzähligen Audiokassetten, Texten, Fotos und vielen privaten Dokumenten schöpfen. Das Ergebnis: ein abendfüllendes Stück, das den Zuschauern den Schauspieler und vor allem den Menschen näher bringt. Gänsehaut, Lachen und Tränen inklusive.

Darsteller überzeugen mit viel Tiefgang

Acht ganz hervorragende Darsteller – Lilian Weckmann, Benedikt Ehrenberg, Pokorny, Moritz Mayr, Helena Weckmann, Harald Ehrenberg, Melanie Cohn und Georg Löcherer –, die in mehrere Rollen schlüpfen, erwecken die Geschichte von Pierre Louis Baron le Bris zum Leben. Mit Tiefgang. Immer wieder erklingt dessen Stimme – mit charmantem französischen Akzent. „Man muss seine Erinnerungen aufschreiben, so lange man sich noch erinnern kann.“ Pierre Brice hat’s getan. Ein Glück.

Sein kleines Paradies in der Bretagne wird „plötzlich von der Hölle umzingelt“. Der Bub ist elf Jahre alt, als die Nazis einmarschieren. „Im Schutz meiner jugendlichen Naivität“ wird er zum Botenjungen der Résistance. Er schießt mit der Steinschleuder auf den Feind, verliebt sich später in eine deutsche Übersetzerin, die im Schattenspiel auftaucht – ein genialer Schachzug von Pokorny – und hilft einem Wehrmacht-Soldaten bei der Flucht. Er sieht die Menschen, erkennt, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann.

Pierre Brice suchte sein Glück als Schauspieler zunächst in Rom

„Es ist wichtig, Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit zu setzen“, ist von Brice zu hören. „Ich habe nie nach der Nationalität gefragt.“ Er geht zum Militär, kämpft im Indochina-Krieg und beschließt bei seiner Rückkehr nach Paris, Schauspieler zu werden. Die erhofften Engagements bleiben aus. Stattdessen arbeitet er als Model, unter anderem für die Vogue, und als akrobatischer Tänzer. Das Dilemma: Er sieht seinem Freund Alain Delon zu ähnlich. Also versucht er sein Glück in Rom. „Der italienische Film hat auf ihn gewartet“, sagt seine Agentin Irene (Pokorny). Sie ist es auch, die ihn für die Rolle als Winnetou ins Spiel bringt. „Von Karl May hatte ich noch nie etwas gehört, und die Vorstellung, einen Indianerhäuptling zu spielen, fand ich nicht sehr verlockend“, ist dazu von Brice zu hören. Letztlich überzeugte ihn, dass Lex Barker schon zugesagt hatte. Der Rest ist Filmgeschichte.

+ An die Gräuel des Bosnien-Kriegs erinnern (v. l.) Moritz Mayr sowie Lilian und Helena Weckmann. © Thomas Sehr

Winnetou wird zur Legende. Unter seinen Fans findet sich auch die 14-jährige Hella Krekel. Sie wird seine große Liebe, mit der er über 35 Jahre zusammenlebt. Private, sehr berührende Fotos belegen ihre Verbundenheit. Und dem Vertrauen. Einen Brief, den sie ihrem Pierre schrieb, als dieser 1995 mit einem Hilfskonvoi für bosnische Kinder in das Bürgerkriegsgebiet aufbrach, liest sie vor. Es sind auch diese Einspielungen, genau wie von Hermann Giefer, der vier Jahre lang bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg eng mit Brice zusammenarbeitete und mit ihm befreundet war, die das Stück ausmachen.

+ Begeistert: Schauspielerin Julia Kent, die mit Pierre Brice oft vor der Kamera stand, und ihre Tochter Bernadette. © Tanja Brinkmann

Der tosende Applaus zeugte von der Begeisterung des Publikums der Uraufführung. „Perfekt“ fand Claudia Haddad den Abend. Sie war eigens mit ihrer Mutter aus Leverkusen angereist. Mit roten T-Shirts, die ein Bild des charismatischen Franzosen ziert, zeigten sie, dass sie Fans sind. Und das seit 50 Jahren. „Bodenständig, liebenswürdig und herzlich“, beschreibt Haddad den Schauspieler, der nie ein Aufsehen um sich gemacht habe. Einer, der für Werte wie Frieden, Freundschaft und Gleichheit einstand. Davon erzählen auch Giefer und Julia Kent, die beide häufig mit Brice auf der Bühne und vor der Kamera standen. „Hin und weg“ zeigte sich Kent von dieser „geschmackvollen“ Inszenierung. Auch der Mittenwalder ist begeistert von der „tollen Umsetzung“. Und davon, dass das Publikum mehr über Brice erfährt.

Der größte Lachanfall in Tatjana Pokornys Karriere

Das geschah auch in der Pause, die nach dem Schwächeanfall einer Zuschauerin etwas länger ausfiel. Pokorny plauderte aus dem Nähkästchen, erzählte von den technischen Herausforderungen, vor denen das Ensemble bis zuletzt stand. Sie sprach von ihrem Engagement in Bad Segeberg, gemeinsamen Tourneen mit ihrem „Fünf-Sterne-Mann“ Brice und dem größten Lachanfall ihrer Karriere, als sich auf der Bühne eine ihrer Locken in Brices Westenknopf verheddert hatte und sie erst einmal nicht voneinander loskamen. Er war ihr Herzensmensch, genau wie Hella Brice. Und der erfüllt sie gerne ihren Traum.