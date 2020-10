Corona-Fall bei Eishockey-Oberligisten: Ganzes SCR-Team in Quarantäne

Es ist nun das eingetreten, was sie alle beim SC Riessersee nicht wollten: Die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten hat ihren ersten Corona-Fall zu verzeichnen.

Spieler klagte in der Nacht von Montag auf Dienstag über Kopfschmerzen und Schüttelfrost

Infizierter trainierte noch am Montag mit der Mannschaft

Alle Spieler sowie Trainer, Betreuer und Verantwortliche haben sich bereits testen lassen

Corona-Fall beim SC Rissersee: Alle Spieler in Quarantäne, ein Teil vorsorglich

Ein Spieler zeigte in der Nacht von Montag auf Dienstag Symptome. Schüttelfrost und Kopfschmerzen plagten den SCR-Akteur. Kurzum wurde ein Test angeordnet. Das Ergebnis: positiv. Dieser Spieler hatte noch am Montag am Mannschaftstraining im Olympia-Eissportzentrum teilgenommen. Die Konsequenz: Alle Personen, die am Montag mittrainiert haben, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Doch nicht nur die befinden sich nun daheim. Auch die am Montag nicht zugegen waren, bleiben erst mal zu Hause – vorsorglich. „Wir wollen kein Risiko eingehen und jetzt erst die Testergebnisse aller abwarten“, betont SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis.

Corona-Fall beim SC Rissersee: Infiziertem geht es gesundheitlich bereits wieder besser

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass zwei Spieler des ECDC Memmingen an Covid-19 erkrankt sind. Vorsorglich sagten die Garmisch-Partenkirchner ihre für das anstehende Wochenende geplanten Testspiele gegen den Deggendorfer SC ab (wir berichteten). In diesem Zuge wurden die Spieler der Kategorie Kontaktpersonen (KP) 2 zugeordnet und sollten sich testen lassen. Dies geschah am Mittwoch und am Donnerstag. Durch den internen Fall sind alle Weiß-Blauen nun als KP 1 geführt. Christakakis selbst ließ sich ebenfalls testen, befindet sich allerdings nicht in Quarantäne, da er nur wenige Sekunden Kontakt mit dem Spieler hatte und dabei zudem eine Maske trug. Wo sich der Akteur angesteckt an, ist unklar. Zumindest geht es ihm gesundheitlich mittlerweile wieder besser. Die Kopfschmerzen sowie der Schüttelfrost seien weg. Nun klagt er lediglich noch über leichten Husten und Halsschmerzen. „Ihm geht es wieder relativ gut“, erzählt der Geschäftsführer.

Corona-Fall beim SC Rissersee: Rückschlag auch aus sportlicher Sicht

Auch aus sportlicher Sicht ist diese Situation ein Rückschlag für den SCR. Mehrere Tage der Vorbereitung auf die Saison, die am 6. November starten soll, werden der Mannschaft nun fehlen. „Das ist natürlich bitter. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis es uns auch erwischt. Wichtig ist jetzt, dass sich kein weiterer Spieler angesteckt hat und die Ergebnisse negativ sind.“ Ansonsten verliert Riessersee weitere wertvolle Trainingstage.

Corona-Fall beim SC Rissersee: Auch Testspiel gegen Memmingen abgesagt

Aufgefangen werden soll die verlorene Zeit zumindest zum Teil durch Training daheim. Alle Spieler, sobald der jeweilige negative Test vorliegt, bekommen einen entsprechenden Plan für zuhause. Fest steht zudem, dass auch das für den 31. Oktober geplante Testspiel in Memmingen nicht stattfinden wird. Wann der SCR also wieder auf dem Eis stehen wird, ist fraglich.

