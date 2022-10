Garagenbrand löst Großeinsatz aus - 50000 Euro Schaden

Von: Andreas Seiler

Atemschutzträger der Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Der Schock bei den Anwohnern dürfte immer noch tief sitzen: Ein Brand in einer Doppelgarage an der Archstraße in Garmisch-Partenkirchen hat am Dienstagmorgen (11. Oktober) gegen 8.30 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden ist aber enorm: Die Polizei schätzt diesen auf rund 50 000 Euro. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Garage gehört zum Mutter-Kind-Haus, das der Sozialdienst katholischer Frauen betreibt. Die rund 30 Bewohner mussten aus Sicherheitsgründen das angrenzende Wohngebäude vorübergehend verlassen. Den angerückten Kräften der Feuerwehr Garmisch gelang es aber sehr schnell, den Brand zu löschen, der dem Vernehmen nach in einem Bereich der Garage ausgebrochen war und eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. In dem Bauwerk befanden sich unter anderem Kinderwägen und Fahrräder sowie Baumaterialien, die dort gelagert wurden. Dazu zählte auch eine Solarthermie-Anlage, die nun nur noch Schrottwert haben dürfte.

Insgesamt rückten neben dem BRK über 40 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen zum Ort des Geschehens aus. Im Einsatz, der fast zwei Stunden dauerte, waren auch sechs Atemschutzträger. Die Spezialisten bekämpften nicht nur das Feuer, sie kletterten auch auf das Garagendach, um nach Glutnestern Ausschau zu halten.