Garmisch: Die Helden vom Unglückszug berichten über ihre Erlebnisse

Von: Josef Hornsteiner

Als nahe Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni ein Zug entgleist, sterben fünf Menschen. Viele weitere werden verletzt, Bundeswehrsoldaten verhindern Schlimmeres.

Garmisch – Sie wollten nur nach Hause, starteten ins Wochenende. Doch es kam alles anders: 30 Soldaten saßen beim Bahnunglück in Garmisch-Partenkirchen im Zug und wurden zu Lebensrettern.

Garmisch: Auch Bundeswehrsoldaten in den Waggons, als der Zug entgleist

Festhalten. Mehr kann David Müller nicht mehr tun. Der Zug kommt nicht mehr auf die Schiene, seit er sich mit heftigem Rütteln und Vibrieren in Schieflage begeben hat. Ein kurzer Schwebezustand. Festhalten, ehe es laut und dunkel wird. Müller sieht noch Schulkinder, wie sie schreiend gegen die Fensterscheiben prallen. „Zum Glück hält das Glas“, denkt er sich noch. Der Aufprall kommt heftig. Dann ist es ruhig. Der Regionalzug von Mittenwald nach München ist bei Burgrain entgleist.

Müller ist einer von 30 Soldaten der Gebirgsbrigade 23, die am Freitag voriger Woche (3. Juni) von ihrer Kaserne in Mittenwald nach Hause fahren wollten. Gegen 12.15 Uhr sind die Waggons aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve entgleist. Fünf Menschen sterben, 30 sind verletzt, 15 davon schwer. Glück im Unglück, dass sich neben vielen Schülern auch die gut ausgebildeten Gebirgsjäger befinden.

Zugunglück in Garmisch: Hauptfeldwebel lief mit Kameraden zum Unglücksort und half

Währenddessen steht Simon Albert am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen und wartet, dass der Anschlusszug nach München abfährt. Der Hauptfeldwebel aus Mittenwald freut sich aufs Wochenende. Doch der Zug fährt nicht los. Eine Bahn sei am Farchanter Kreisel entgleist, erfährt er. Sofort schnappt er sich seinen Rucksack, sieht zwei Kameraden gegenüber stehen. „Kommt ihr mit?“ Keine Sekunde wird gezögert.

Albert winkt an der Straße ein Taxi herbei. Der Fahrer soll sie sofort zum Unglücksort bringen. Was sie dort erwartet, wissen die drei nicht. Der Verkehr staut sich bereits. Das Taxi kommt nur etwa 600 Meter an den demolierten Zug heran. Den Rest läuft das Trio. „Der Anblick war unwirklich“, sagt Albert.

Doch es macht sofort Klick in seinem Kopf: ruhig die Situation analysieren, sich einen Überblick verschaffen, besonnen handeln. Albert und seine Kameraden unterstützen die Einsatzkräfte: Erste Hilfe leisten, Sammelstellen einrichten, Menschen beruhigen – das hat er gelernt.

Zugunglück in Garmisch: Bundeswehrsoldaten werden zu Rettern

Müller öffnet nach dem Aufprall die Augen. Er liegt auf der Fensterseite des Waggons. Blickt prüfend kurz an sich herab, ist unverletzt. Er springt auf, sein Kamerad setzt den Notruf ab. Kinder weinen. Müller bewahrt einen kühlen Kopf. Durch eine Fensterscheibe am Boden fällt Licht. Der Obergefreite schlägt sie ein, führt mit seinen Kameraden Kinder und Erwachsene nach draußen. Sie reichen den Feuerwehr-Einsatzkräften das Gepäck hinterher. Draußen führen sie die Überlebenden zur Sammelstelle.

Als es ihn gegen die Scheibe drückt, weiß er, dass das keine normale Vollbremsung ist. „Als wären wir gegen eine Wand gefahren.“ Alles dauert nur Sekunden. Doch Fabian Schmid kommen sie vor wie eine Ewigkeit. Es rumpelt, dann fällt ihm ein Junge entgegen, den der Feldwebel gerade noch so auffangen kann. Dann steht der Zug in Schieflage. Schmid ist mit einigen seiner Kameraden im hintersten Abteil. Die Regionalbahn zwischen Mittenwald und München ist entgleist.

Schmid gehört zu den 30 Bundeswehr-Soldaten, die am Freitag, 3. Juni, mit der Bahn in Richtung München nach Hause fahren wollten. Nachdem er entgleist war, leisteten sie als Ersthelfer sofort wichtige Unterstützung. Mit fünf weiteren Kameraden war Schmid eine Woche später bereit, mit der Lokalpresse über die Geschehnisse am Unglückstag zu sprechen.

Bundeswehrsoldaten „wollen nicht als Helden stilisiert werden“

„Wir wollen das Thema gar nicht groß breit treten“, sagt Oberstleutnant Bastian Steves, Kommandeur des Gebirgsbataillons 233 in Mittenwald. Sie wollen nicht als Helden stilisiert werden. Aus einfachem Grund: „Wir sind Soldaten. Helfen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.“ Die intensive Ausbildung für den Schutz Deutschlands machte sich vor allem an diesem verhängnisvollen Freitag bezahlt.

Schmid sieht Staub vor den Fenstern aufsteigen. Zuerst glaub er, es brennt. Doch als er aus dem Fenster blickt, sieht er sofort die umgefallenen Waggons. Menschen schreien, beruhigen sich allerdings, als sie die Männer in Uniform sehen. „Es war sofort ein Vertrauen da“, sagt Feldwebel Jan Mirgeler, der ganz vorne im ersten Abteil sitzt. Er und Schmid dienen im Versorgungsbataillon 8.

Zugunglück in Garmisch: Bundeswehrsoldaten geben geschockten Fahrgästen Hilfestellung

Sie schalten im Kopf sofort um, sind nicht mehr im Feierabend auf dem Weg ins Wochenende, sondern plötzlich im Einsatz. Mirgeler sieht einen fassungslosen Fahrgast, gibt ihm ruhig Befehle: „Schlagen Sie bitte die Fensterscheibe ein.“ Sofort reagiert dieser, schafft einen Fluchtweg nach draußen.

Vor den Zügen herrscht Chaos. Menschen laufen kreuz und quer, manche steigen über leblose Körper am Boden. Die Soldaten helfen bei der Evakuierung, unterstützen Feuerwehr und Sanitäter. Gefreiter Toni Wolf hilft mit den Einsatzkräften und seinen Kameraden, Seile über den gestürzten Zug zu spannen. Hauptgefreiter Sven Greiter versorgt die ersten Verletzten mit den Verbandspäckchen, die alle Soldaten immer dabei haben.

Truppenpsychologin hilft Bundeswehrsoldaten nach Zugunglück von Garmisch

Es gibt auch Tote. Eindrücke, die selbst die erfahrenen und geschulten Soldaten nicht kaltlassen, weiß Johanna Meuser. Sie ist Truppenpsychologin der Gebirgsbrigade 23 und betreut seit dem Zugunglück jene Staatsdiener, die in der Bahn saßen oder als Ersthelfer dazu kamen. Es sei ein anderes Szenario gewesen, als während eines Auslandseinsatzes.

„In Krisengebieten sind die Soldaten mental darauf eingestellt, dass jederzeit etwas passieren kann“, sagt sie. Aber nicht nach Dienstschluss in einem deutschen Zug auf dem Weg ins Wochenende. Sofort nach der Entgleisung leistete Meuser mit ihren Kollegen psychologischen Dienst. Sie überprüften, ob die Soldaten an einem Schock litten, ob sie genug getrunken und gegessen haben.

Die Tage danach begann sie mit der Aufarbeitung. „Wir versuchen, einen Zugang zu ihnen zu finden“, sagt Meuser. In Einzel- und Gruppengesprächen wird das Erlebte verarbeitet, um die seelischen Wunden zu heilen. Denn glücklicherweise gab es körperlich bei den Soldaten nur Leichtverletzte.