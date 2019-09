Abraum des Kramertunnels soll „in grüner Lunge“ gelagert werden - Bürgerbegehren nicht ausgeschlossen

Der Bau des Kramertunnels beginnt im nächsten Jahr: Der Abraum soll im Unterfeld gelagert werden. Dagegen laufen CSU-Gemeinderat Hannes Biehler und viele Partenkirchner Sturm.

Garmisch-Partenkirchen - Als grüne Lunge von Partenkirchen bezeichnet Hannes Biehler das Unterfeld. Jene Wiesen nach dem Farchanter Tunnel, auf denen etliche Stadel stehen, die den Touristen einen ersten Eindruck davon geben, was Garmisch-Partenkirchen war und immer noch sein will. Ein Ort, so der Werbeslogan von GaPa-Tourismus, an dem man seine eigene Natur entdecken kann – und die, die der Markt bietet. Seltene Pflanzen sollen Biehler zufolge dort sprießen. Noch. „Wenn es so kommt wie geplant, wächst dort bald nichts mehr – und das für ganz lange Zeit“, sagt Biehler, der für die CSU seit vielen Jahren im Gemeinderat sitzt. „Die Eingangstür nach Partenkirchen wird verschandelt – und das womöglich für immer.“

Das Horrorszenario, das ihn veranlasst hat, die Öffentlichkeit zu suchen, wird das Unterfeld nachhaltig verändern und wirbelt Staub auf. Auf den Flächen, die dem Großinvestor Franz Hummel gehören, so hat Biehler in einer Sitzung des Bauausschusses, dessen Mitglied er ist, „ganz beiläufig erfahren“, soll der Abraum des Kramertunnels ab dem Frühjahr 2020 zwischengelagert werden. „Und das für mindestens fünf bis sechs Jahre“, vermutet Biehler. Als „Frevel“ bezeichnet Axel Doering das Vorhaben, von dem er bis Donnerstag keine Kenntnis hatte. Der Vorsitzende des Bund Naturschutz, der jahrelang gegen die Kramertrasse, wie sie jetzt gebaut wird, zu Felde gezogen war, weiß, dass auf den Wiesen des Unterfelds 60 verschieden Pflanzen wachsen. „Diese Vielfalt wird unwiederbringlich zerstört.“

Landratsamt erteilte Erlaubnis

Doering findet es gut und mutig, dass sich Biehler der Sache angenommen hat. „Mein Respekt.“ Für den ist es ein Kampf gegen die Zerstörung der Natur und landwirtschaftlicher Flächen. Dabei erhält der 60-Jährige Unterstützung. Vor allem von Partenkirchnern, die so denken wie er. Zu denen zählt Michael Sexl, Zweiter Kommandant der Partenkirchner Feuerwehr. „Da wird immer von Umwelt- und Naturschutz gesprochen, von Klimaerwärmung und dass dagegen etwas unternommen werden muss – und dann passiert so etwas“, ereifert sich Sexl, der derzeit den erkrankten Ersten Kommandanten Klaus Straub vertritt. Er sieht sich auch als Bewahrer der Heimat. „Das kann man doch nicht machen.“

Macht man aber. Mit Erlaubnis des Landratsamts und dem Segen der Gemeinde. Die österreichische Firma BeMo Tunnelling GmbH mit Sitz in Innsbruck, welche die Ausschreibung des Staatlichen Bauamts Weilheim für sich entschied und Ende Juli mit dem Bau des Kramertunnels beauftragt wurde, hat dem Landratsamt ein Konzept vorgelegt. Das prüfte die Behörde und befand es für gut. „Unsere Fachstellen, darunter der Naturschutz und das Gesundheitsamt, sowie das Wasserwirtschaftsamt und die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen erhoben keine Einwände“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamt auf Tagblatt-Anfrage. Genehmigt wurde ein Zwischenlager, auf dem das Gestein „beprobt“, so der Fachjargon, und in Klassen eingeteilt werden soll, ehe man es abtransportiert.

Bürgermeisterin: Irgendwo muss der Abraum hin

+ Alternative 1: Flächen östlich des Kreisels, die der Bundesrepublik Deutschland gehören. © Sehr BeMo Tunnelling hat mit dem Unterfeld die für sie sicherlich kostengünstigste Variante gewählt. Vom Nordportal des Kramertunnels dürften es nicht einmal 1000 Metern zu der 15 000 Quadratmeter großen Fläche sein, die Franz Hummel gehört und von der 7000 Quadratmeter benötigt werden. Hummel, der geplant hatte, am Unterfeld ein Gewerbegebiet zu errichten, das bislang daran gescheitert ist, dass etliche Eigentümer ihre Wiesen nicht verkaufen wollten, legt Wert darauf, dass „die Firma, das Landratsamt und die Gemeinde auf mich zugekommen sind. Ich bin nicht aktiv geworden“. Auch das Geld sei kein Anreiz gewesen. „Ich krieg’ so wenig, darauf kann ich verzichten.“ Biehler, der mit Hummel selten einer Meinung ist, nennt ihn einen guten Geschäftsmann, das dürfe allerdings „nicht auf die Kosten von Partenkirchen gehen“. Vor allem da es Biehler zufolge Alternativen gibt. Am Brünnl, östlich des Kreisels, besitzt die Bundesrepublik Deutschland ein 5000 Quadratmeter großes Areal, und auch die Loisachauen, wo eine Abbruchfirma ihr Geschäft betreibt, bringt er ins Spiel. „Alles besser geeignet als das Unterfeld.“

+ Alternative 2: die Loisachauen, wo ein Abbruchunternehmen sein Geschäft betreibt. © Sehr Gut findet Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), dass sich Biehler „für die Natur einsetzt. Das ehrt ihn“. Damit endet jedoch ihr Lob. Irgendwo müsse der Abraum schließlich hin, sagt Meierhofer. Die Entscheidung fürs Unterfeld habe mit den Kosten und der Zeit zu tun. Sie geht davon aus, dass die Wiesen am Ende des Projekts wieder in ihren Urzustand versetzt werden. Meierhofer: „Es bestehen Verträge. Ich gehe davon aus, sie werden auch eingehalten.“

Ihre Frage „Sollen wir den Tunnel bauen oder nicht?“ stellt sich indes nicht. Auch nicht für Hannes Biehler. „Ich bin pro Kramertunnel.“ Dass an dessen Bau nicht gerüttelt wird, macht Nadine Heiß, Abteilungsleiterin beim Staatlichen Bauamt, klar. „Alles steht, von der Finanzierung bis zum Baubeginn. Die 265 Millionen Euro sind freigegeben.“ Ihre Hände in Unschuld wäscht Heiß, der Biehler seine Bedenken in Sachen Abraumlagerung in einem Telefongespräch mitgeteilt hat. „Daran waren wir nicht konkret beteiligt.“ Ein bisschen mehr Einflussnahme hätten sich Biehler und seine Mitstreiter schon gewünscht. Sollten seine Initiativen nicht fruchten, wollen er und Sexl schwereres Geschütz auffahren. „Wir können uns ein Bürgerbegehren vorstellen.“