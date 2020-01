AfD geht mit kurzer Liste ins Rennen - Gründung eines Kreisverbands geplant

Jetzt ist es raus: Die Alternative für Deutschland hat ihre Liste für den Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat aufgestellt. Sieben Personen bewerben sich um Sitze.

Garmisch-Partenkirchen – Gemunkelt wurde ja viel, was aus Richtung der AfD, Alternative für Deutschland, auf lokaler Ebene zu den Kommunalwahlen kommen würde: Nun herrscht Klarheit. Die Partei tritt mit einer kurzen Liste von sieben Personen um Sitze im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat an. Obendrein will die AfD auch in der politischen Arbeit auf Landkreis-Ebene mitmischen. Zehn Kandidaten stellen sich dieser Herausforderung, hoffen auf einen Platz im kommenden Kreistag.

Das ist das Ergebnis der Aufstellungsversammlung, die am vergangenen Sonntag im Gasthof Zum Rassen stattfand. Helmut Filser, der Zweite Vorsitzende im Kreis Oberbayern Süd-West, der die Landkreise Landsberg und Garmisch-Partenkirchen abdeckt, bezeichnet den Abend als „harmonisch“. Es gab keinerlei Kampfkandidaturen. „Das ist ein Zeichen der großen Geschlossenheit der AfD im Landkreis.“ Filser räumt ein, dass sich die Verantwortlichen durchaus umfangreiche Listen gewünscht hätten. Ursprünglich hatten wohl auch mehr als doppelt so viele Kandidaten ein Engagement zugesagt. Doch: „Viele trauen sich nicht in die Öffentlichkeit, aus Angst vor Repressalien“, stellt er klar.

Als nächsten Schritt kündigt Filser die Gründung eines eigenen Kreisverbands allein für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen an. Wann, darüber hüllt er sich noch in Schweigen. „Demnächst“, schreibt er in der Pressemitteilung.

Die Liste

Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen: 1. Heiner Zann, 2. Helmut Filser, 3. Albert Grasegger, 4. Martina Zann, 5. Karl Neff, 6. Jens Weikert, 7. Uschi Westermeier.



