Garmisch-Partenkirchen: AfD tritt bei Kommunalwahl an

Nach den Erfolgen bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg herrscht bei der Alternative für Deutschland (AfD) beste Stimmung. Der Kreisverband Oberbayern Süd West hat unterdessen bereits den nächsten Urnengang im Blick.

Garmisch-Partenkirchen – Wie die Kreisvorsitzende Edeltraud Schwarz auf Tagblatt-Nachfrage erklärte, will die AfD bei den Kommunalwahlen im März 2020 in Garmisch-Partenkirchen mit einer Liste antreten. Man wolle „mindestens zehn bis zwölf Leute“ aufstellen. Das sollen Leute sein, „die bei den Stammtischen dabei sind“. Namen will Schwarz nicht nennen. „Wir werden uns erst um die Inhalte kümmern.“ Man habe speziell für Garmisch-Partenkirchen eine Themensammlung. Diese enthält unter anderem die Punkte Ortsentwicklung, Erhaltung des Ortsbilds und -charakters, Verkehrs- und Tunnelkonzept, Förderung junger Familien, des Tourismus und des sozialen Wohnungsbaus sowie regionale Stromversorgung. Schwarz will aber „nicht vorwegnehmen, was unser Hauptthema sein wird“. Über die Gewichtung sollen die Mitglieder entscheiden.

Mitte bis Ende Oktober ist die Aufstellungsversammlung geplant. Einen Bürgermeisterkandidaten will die AfD nach aktuellem Stand nicht ins Rennen schicken. „Das ist aussichtslos.“

Auch zur Kreistagswahl möchte die Partei mit einer Liste antreten. Ortsverbände zu gründen, steht im Landkreis laut Schwarz allerdings vorerst nicht an. Wie viele Sitze die AfD in Gemeinderat und Kreistag anstrebt, wollte die Kreisvorsitzende nicht mitteilen.

Roland Lory