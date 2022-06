Polizei-Großeinsatz bei Hundeturnier: Anonymer Mail-Schreiber droht mit Amoklauf

Von: Josef Hornsteiner

Riesiges Polizeiaufgebot am Hundeplatz am Reschberg in Burgrain. Anonym hatte jemand einen Amoklauf beim Agility-Turnier des Schäferhundevereins angedroht. © privat

Ein Amokläufer beim Werdenfelser Agility-Turnier in Burgrain. Davon musste die Polizei Garmisch-Partenkirchen ausgehen, nachdem sie ein entsprechendes Drohschreiben erhalten hatte.

Burgrain – Plötzlich stand Friedl Maurer zwischen einer Armada aus Polizisten und Spezialeinsatzkräften (SEK) mit Maschinengewehren. Überall Blaulicht. Die Beamten riegelten großräumig den gesamten Hundeplatz unterhalb des Reschbergs in Burgrain ab, durchsuchten das Gebiet penibel genau. Niemand kam mehr durch, weder zur Anlage, noch zu den Wanderwegen.



Nicht einmal Maurer durfte zurück. Dabei ist er der Vorsitzende der Ortsgruppe Garmisch-Partenkirchen-Farchant des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Die betreibt den Hundeplatz und veranstaltete dort am Freitag, 10. Juni, gerade ihr großes Werdenfelser Agility-Turnier. Kurz nach 12.30 Uhr aber wurde es ungemütlich. Grund für den Aufruhr und letztlich den Abbruch des Wettbewerbs war die anonyme Androhung eines Amoklaufs, die bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen am Freitag auf elektronischem Wege eingegangen war.

Amoklauf bei Hundeturnier in Garmisch-Partenkirchen angedroht: Polizei nimmt Gefahr ernst

Von Freitag bis Sonntag hätte die Veranstaltung stattfinden sollen. Hunde verschiedener Rassen und ihre Herrchen toben sich bei einem Agility-Turnier im Parcours aus. Täglich über 150 Besucher aus ganz Deutschland erwarteten die Organisatoren. Bis die Polizei anrückte.

Die Beamten nahmen die Drohung sehr ernst. Der Unbekannte nannte konkret den Ort und die Hunde-Veranstaltung. „Die Polizei hat alle nötigen Maßnahmen für die Sicherheit der Menschen vor Ort getroffen“, sagt Maurer anerkennend. So wurde das Turnier kurz nach Beginn am Freitag doch abgebrochen. Die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag sagte der Verein ab. „Der Abbruch tut uns unendlich leid – aber die Sicherheit geht einfach vor.“



Garmisch-Partenkirchen: Amoklauf-Drohung von anonymen Server abgeschickt

Passiert ist am Ende nichts. Das bestätigt die Polizei in Garmisch-Partenkirchen. Darüber ist Maurer sehr froh. Den Inhalt der Nachricht, die über einen anonymen Server abgesendet worden war, darf selbst der Vorsitzende des Vereins nicht ohne anwaltliche Unterstützung lesen. Und doch. „Wenn man als Verein vor dem Scherbenhaufen seines Turniers steht, in das man so viel Zeit, Arbeit und Geld investiert hat, überlegt man sich schon, wozu man das Ganze überhaupt macht“, schreibt der Vorstand in einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage.



Nach Amok-Drohung in Garmisch-Partenkirchen: „Unglaubliche Welle der Solidarität und des Mitgefühls“

Doch schöpfte Maurer an diesem Chaos-Tag auch neue Hoffnung. Denn er und seine Mitstreiter stießen auf eine „unglaubliche Welle der Solidarität, des Mitgefühls und der Empathie“. Teilnehmer hätten ihr bereits bezahltes Startgeld für die drei Tage gespendet. Jene, die noch nicht zum Turnier angereist waren, sprachen in zahlreichen Nachrichten per E-Mail und WhatsApp ihr Mitgefühl und Unterstützung aus. „Das bestärkt uns darin, sich diesen schönen Sport nicht kaputt machen zu lassen und als Agility-Gemeinschaft zusammenzustehen.“



Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren nach dem oder den Tätern. Ein Motiv ist völlig unklar. „Wir machen ja was Gutes“, bestätigt Maurer. Schließlich würden die Hunde geistig und körperlich durch die Agility-Wettkämpfe fit gehalten. Auch die Polizei gibt über mögliche Beweggründe keinerlei Auskünfte. Sollte es sich allerdings um einen dummen Scherz handeln, könnte dieser für den Täter richtig teuer werden: Erst vor zwei Jahren hatte ein Mann 40 000 Euro Strafe zahlen müssen, nachdem er aus Jux an zwei Schulen in Aachen einen Amoklauf angekündigt hatte.

Angedrohter Amoklauf in Garmisch-Partenkirchen: Ähnlicher Fall in Baden-Württemberg

Auffällig ist allerdings, dass es bereits im April dieses Jahres einen fast identischen Fall bei einem Turnier des Schäferhundevereins Bretten in Baden-Württemberg gegeben hat – auch da hat ein Unbekannter per E-Mail eine Stunde vor Turnierbeginn bei der Polizei einen Amoklauf angedroht.

