Anerkannte Asylbewerber finden keine Wohnungen

Auf dem freien Markt ist es für anerkannte Asylbewerber kaum möglich, eine Wohnung zu finden. Sie dürfen deshalb als sogenannte Fehlbeleger in den Flüchtlingsunterkünften bleiben.

Garmisch-Partenkirchen – In der Statistik werden sie unter dem Namen „Fehlbeleger“ geführt. Dieser doch etwas sperrige Begriff steht für anerkannte Asylbewerber, die auf dem freien Markt keine Wohnung finden. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kommen zu den 689 Asylbewerbern noch 203 sogenannte Fehlbeleger. Der Freistaat Bayern will für diese Menschen das Abdriften in die Obdachlosigkeit verhindern: Vorerst dürfen sie in den Gemeinschaftsunterkünften unter ihrem Status bleiben. Stephan Scharf vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen verweist allerdings auf die perspektivisch dafür erforderliche höhere Kapazität an Unterbringungsplätzen. Die Frage, ob es bereits Pläne zur Umwidmung von Gebäuden gebe, beantwortet er allerdings kurz und knapp mit: „Nein.“

Auch künftig sollen nach Landratsamt-Auskunft die „Fehlbeleger“ zur Berechnung der Verteilungsquote berücksichtigt werden: „Änderungen sind uns derzeit nicht bekannt.“ So leben Scharf zufolge zum Beispiel in den Asyleinrichtungen in Mittenwald 30 Fehlbeleger, in Oberammergau 23. In Garmisch-Partenkirchen sind 22 in St. Vinzenz untergebracht, sechs im Abrams und zwei im ehemaligen Rot-Kreuz-Haus.

Der vorgesehene Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften ist für die anerkannten Asylbewerber mit großen Schwierigkeiten verbunden. Es ist für sie eine oft schon unüberwindbare Hürde, eine finanzierbare Wohnung zu finden – mitunter sogar, wenn sie sich in einem festen Arbeitsverhältnis befinden. Dokumentiert ist beispielsweise am Verwaltungsgericht München der Fall eines Syrers, der auf dem freien Markt eine Wohnung gefunden hatte, in diese dann aber aus unterschiedlichen Gründen nicht eingezogen war. Mit dem Beschluss vom 26. Oktober 2018 stärkte das Münchner Gericht die Position des anerkannten Asylbewerbers. Zur Behebung der Obdachlosigkeit musste eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt werden. Das Gericht hat auch die Verantwortlichkeit klar zugewiesen: „Für die Unterbringung obdachloser international Schutzberechtigter ist die Kommune zuständig“, heißt es im Beschluss.

Lange Wartezeiten für Unterbringung in den Sozialwohnungen der Marktgemeinde

Garmisch-Partenkirchen unterhält eine eigene Obdachlosenunterkunft in den Loisachauen. Wie Rathaus-Sprecher Martin Bader mitteilt, ist der Markt „der Vereinbarung zwischen den Kommunen des Landkreises und dem Sozialdienst katholischer Frauen als Träger der Wohnungslosenhilfe beigetreten“. So seien kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose in Garmisch-Partenkirchen generell möglich.

Die selbst vom Markt unterhaltenen Sozialwohnungen sind nach Baders Auskunft derzeit aber alle belegt – und die Warteliste sei erheblich. Grundsätzlich könnten hier aber auch anerkannte Flüchtlinge aufgenommen werden, insofern diese die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Vor diesem Hintergrund teilt Bader mit: „Wir sind froh, dass die derzeit in den staatlichen Einrichtungen lebenden Personen als Fehlbeleger weiterhin verbleiben können und daher fast keine Personen aus diesem Kreis beim Markt um eine Wohnung oder um eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft anfragen.“ Der Markt will zusätzliche Möglichkeiten durch das vom Freistaat unterstützte Sofortprogramm „Wohnungspakt Bayern“ schaffen. So sind auf dem Abrams-Gelände günstige Wohneinheiten geplant.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München scheint bislang noch ein juristischer Sonderfall zu sein. „Es gibt keine aktuelle Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zu Fällen, in denen anerkannte Asylbewerber keine Wohnung finden“, teilt Claudia Frieser, Richterin und Pressesprecherin am Verwaltungsgerichtshof mit. Derzeit seien keine Verfahren mit einer derartigen Fallkonstellation „in unserem Haus anhängig“.

Nico Schwarze