Die Sommerarbeiten am Rießersee stehen an - zum Vorschein kommt Spannendes

Der Rießersee braucht Pflege. Gerade besonders, denn es steht eine Sanierung an. Und auch dort gibt es Umweltsünder unter den Besuchern.

Garmisch-Partenkirchen – Muschel für Muschel sammeln sie ein, um ihnen – zumindest vorübergehend ein neues Zuhause zu geben. Denn hier, an den Betonsäulen der Terrasse am Seehaus, können sie nicht bleiben, hier würden sie nicht überleben. Die Mitarbeiter nennt Hotel-Geschäftsführerin Dörte Mäder „die Muschelretter vom Rießersee“. Stundenlang kümmerten sie sich um die Tiere, als der See um 50 Zentimeter abgelassen wurde. Der Grund: Unterhaltsarbeiten, die in diesen Tagen starten.

Die Wand vor dem Damm hat sich Mäder zufolge verkiest, Spundwände werden jetzt Tage eingezogen, der Damm wird verstärkt, das Mauerwerk saniert. Vor einigen Jahren wurden diese Arbeiten schon einmal vorgenommen. „Leider Gottes“, sagt die Geschäftsführerin des anliegenden Vier-Sterne-Hotels, sind sie während der Saison erforderlich, man könne sie eben nur im Sommer realisieren. Für die Gäste aber gibt es kaum Einschränkungen, im Gegenteil. Interessante Nebeneffekte ergeben sich durch das Absenken. Zum einen kommt nun die historische Ansaugstelle nahe der Pumpstationen zum Vorschein. Sie war Anfang der 1930er Jahre errichtet worden, um das Wasser zum Hochbehälter oberhalb des Startplatzes der historischen Olympia-Bobbahn zu pumpen. Zum anderen gibt es am Rießersee plötzlich einen Sandstrand vor dem Seebad.

Becher und Plastikflaschen schwimmen im See

Einige Gäste sonnen sich. Spaziergänger, Wanderer, Hotelgäste – es ist viel los. Der See ist für die Menschen ein beliebtes Ausflugsziel. Doch es steckt auch jede Menge Arbeit dahinter. Der See braucht Pflege. Die Bauarbeiten, die zwei Wochen dauern, sind da nur eine Randerscheinung. Finanziell übernehmen die Sanierung die vier Eigentümer des Sees. Um den Unterhalt aber kümmert sich weitgehend das Hotel. Etwa 40 000 Euro, sagt Mäder, investiert man jedes Jahr. Täglich ist ein Mitarbeiter einen halben Tag lang mit seinem Rundgang beschäftigt. Er sieht nach dem Rechten – und ärgert sich oft. Weil so viele Besucher, die extra wegen der schönen Natur kommen, mit dieser so achtlos umgehen. Auch Mäder steht am Ufer und schüttelt den Kopf. Ein Becher und eine Plastikflasche schwimmen im See. Erst am Vortag haben Mitarbeiter alles zusammengesammelt. „Warum? Wir haben doch wirklich genug Abfalleimer.“ Besonders wütend machen Mäder die vielen weggeworfenen Zigarettenkippen – wenn man bedenkt, dass nur eine Kippe 40 Liter Grundwasser verunreinigen kann.

Zum Unterhalt gehören darüber hinaus der Baumschnitt, das Schneeräumen, das Einsammeln von Ästen und Beseitigen von Schäden etwa nach einem Sturm, Schneebruch oder Starkregen. Dabei ist das Hotel nur für den südlichen Wegabschnitt um den See und die Wiese im Westen verantwortlich. Um den nördlichen Teil kümmert sich die Marktgemeinde. Der Aufwand – er lohnt sich, betont Mäder. Seit etwa dreieinhalb Jahren ist sie Geschäftsführerin im Hotel. Viel hat sie in dieser Zeit über den See, der einst künstlich angelegt wurde, gelernt. Sie mag seine Geschichte ebenso wie das kleine Paradies oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Und das, findet sie, verpflichtet. Nicht nur das Hotel, sondern jeden Einzelnen.