Backtradition in der achten Generation: Garmisch-Partenkirchner Familienbetrieb feiert Jubiläum

Teilen

Zwei Brüder und eine lange Tradition: Konditormeister Anton Krätz (l.) und Bäckermeister Josef Krätz in ihrem Laden. Eine Zeitleiste belegt die 250-jährige Geschichte der Partenkirchner Bäckerei. © Margot Schäfer

Dieser runde Geburtstag klingt rekordverdächtig: Die Bäckerei Krätz aus dem Ortsteil Partenkirchen besteht seit 250 Jahren.

Garmisch-Partenkirchen – Der Duft von frischem Brot, Semmeln, Kuchen und Weihnachtsbackwaren zieht bereits frühmorgens durch die Ludwigstraße. Der rege Betrieb im Laden der Bäckerei Krätz, das Verlassen der Kunden mit gefüllten Tüten gehört zum täglichen Treiben im historischen Viertel um die Partenkirchner Pfarrkirche. Dort feiert der Traditionsbetrieb, der Lanzla Bäck, diesen Monat ein ganz besonderes Jubiläum: sein 250-jähriges Bestehen.

Pünktlich mit dem Weihnachtsgeschäft hatte Vorfahr Ferdinand am 1. Dezember 1772 das Familienunternehmen begründet. Inzwischen backen die Krätz’ bereits in der achten Generation. Das ist rekordverdächtig. Für einen Eintrag ins Guinness-Buch reicht es zwar nicht, denn Deutschlands älteste Bäckerei, den „Bäcker Adl“ in Kemnath (Oberpfalz), gibt es seit 1573. In Oberbayern wird in Neubeuern bei Rosenheim 200 Jahre länger als in Garmisch-Partenkirchen gebacken. Aber im bayrischen Oberland, in der hiesigen Region, gehört der Bäckerei- und Konditoreibetrieb zu den ältesten familiengeführten Unternehmen.

Traditionsbäcker Krätz aus Garmisch-Partenkirchen: Zu Beginn kämpfte er um das Recht, Bürger der Marktgemeinde zu werden

Im 18. Jahrhundert war es gar nicht so einfach, Bürger von Partenkirchen zu werden. Es bedurfte des Versprechens, sich als ehrbarer Bürger zu verhalten, und der Spende mehrerer Ledereimer an die örtliche Feuerwehr samt der hochfürstlichen Einwilligung. All das hat Ferdinand Krätz erfüllt. In seiner „Urkunde über den Erwerb der Bürgerrechte“ vom 17. November 1772 ist dies belegt. Der Obersöcheringer hatte in die seit 1763 gut gehende Bäckerei im Haus Nummer 23 (heute Ludwigstraße 66) eingeheiratet. 1818 erwarb er die Haushälfte 25a und zog um. Im Grundbuch ist das Haus bereits 1698 unter Johann Resch eingetragen. 1811 abgebrannt, war es mühsam wieder aufgebaut worden.

Blick ins Geschichtsbuch: Blick ins Geschichtsbuch: So sahen die Bäckerei Krätz vor circa 100 Jahren aus. © Marktarchiv

Die Ludwigstraße circa 1920. © Marktarchiv

Die Daten hatte der 2016 verstorbene Altbäckermeister Josef Anton Krätz, der sich sehr um die Ortsgeschichte bemühte, zusammengetragen. „Reicher Kindersegen in den folgenden Generationen sorgte dafür, dass immer ein Krätz-Sohn das Bäckerhandwerk erlernte, das Geschäft auch durch schwierige Zeiten brachte“, berichtete er zum 240-jährigen Bestehen des Geschäftes.

Nach dem großen Marktbrand in der Nikolausnacht 1864 kam die Brandstätte des Nachbarn Alois Sebrich, Hausnummer 25b, zum niedergebrannten Anwesen dazu. Erneut wurde das Haus samt Bäckerei wieder aufgebaut.

Gebäudeerweiterung nach dem Krieg: Bäckerei Krätz wird größer und immer wieder modernisiert

In der nächsten Generation galt Bäckermeister Johann Josef Krätz, der viele Jahre Zweiter Bürgermeister, Vorsitzender der Feuerwehr und des Viehversicherungsvereins war, als besonders geachteter Bürger. Nach dem Krieg wurde 1949 das Gebäude aufgestockt, Heinrich Bickel mit der Fassadengestaltung beauftragt. „Zum Anwesen gehörte auch eine kleine Landwirtschaft mit Pferden, Kühen und Schafen“, erinnert sich Josef Krätz senior gern. Er übernahm 1969 mit seiner Frau Maria, die 2020 verstarb, die Bäckerei, war zudem viele Jahre Innungsmeister seiner Zunft, engagierte sich in Vereinen und war Mitbegründer der „Ludwigstraßler“. Seitdem wurde der Betrieb immer wieder modernisiert, 1974 das Stallgebäude abgerissen, um die Backstube zu vergrößern. Garagen, Lager- und Kühlräume kamen dazu, Maschinen und Computer erleichtern heute die Arbeit. Die Ladenfläche verdoppelte sich, zeitgemäß wurde renoviert und umgestaltet.

Bereits 2000 hatte der älteste Sohn, Bäckermeister Josef (Josi) Krätz, das Geschäft übernommen. Ihm zur Seite steht sein jüngerer Bruder, Konditormeister Anton (Toni). Zwei Gesellen und ein Lehrling unterstützen sie in der Backstube, sechs Verkaufskräfte, meist in Teilzeit, sind im Laden beschäftigt. „Nur drei Sorten Brot, Guglhupf und Hefezopf wurden vor 250 Jahren gebacken. In der Weihnachtszeit kamen traditionell Kletzn- (Früchte) Brot und Platzerl dazu“, weiß Bäckerei-Chef Josi Krätz. Das hat sich natürlich geändert: „Heute sind es 20 Brot- und 27 Brötchensorten, 45 saisonal unterschiedliche Kuchen, diverse Plunderstücke und circa sechs verschiedene Torten, die wir anbieten“, sagt Bruder Toni. 15 Sorten Platzerl und Stollenspezialitäten kommen im Advent dazu. Ob in der neunten Krätz-Bäckergeneration eins der vier Kinder der Krätz-Brüder das Geschäft weiterführt, ist noch offen.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Aktuell stehen angesichts der Energiekrise und steigender Rohstoffpreise große Herausforderungen an. „Aber die gab es in 250 Jahren immer wieder“, sagt Josi Krätz und bleibt optimistisch. Das besondere Datum wird Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, mit Jubiläumsangeboten gewürdigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.