Grünes Licht aus Berlin: Bau des Kramertunnels geht in die finale Phase

Der Zeitplan steht: Am Montag wird das Staatliche Bauamt Weilheim den Auftrag für den Tunnelbau der Garmischer Ortsumfahrung vergeben. Das teilte nun Alexander Dobrindt mit.

Garmisch-Partenkirchen - Gute Nachrichten aus Berlin: Wie der frühere Bundesverkehrsminister und jetziger CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Samstagvormittag mitteilt, geht der Bau des Kramertunnels in die finale Phase. Bereits am Montag, 29. Juli, wird das Staatliche Bauamt Weilheim ein Tunnelbauunternehmen aus Innsbruck mit dem Bau beauftragen.

Das Bundesverkehrsministerium hat der Auftragsvergabe bereits zugestimmt. Die Finanzierung durch den Bund ist sichergestellt. „Dem Weiterbau und der Fertigstellung des Kramertunnels steht jetzt nichts mehr im Weg“, heißt es von Seiten Dobrindts. Der Tunnelanschlag wird im Frühjahr 2020 stattfinden. Die Verkehrsfreigabe der Garmischer Ortsumfahrung soll Ende 2024 erfolgen.

