Afghane (20) greift Syrerin (17) an: Der Grund ist unklar

Ein Afghane (20) hat am Montag in Garmisch-Partenkirchen eine Syrerin (17) angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Garmisch-Partenkirchen – Beim Angriff eines Afghanen (20) ist eine 17-jährige Syrerin am Montagnachmittag an der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen verletzt worden. Der Mann schlug der jungen Frau unvermittelt eine Dose auf den Kopf. Sie musste vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden.

Der Täter, der dem Opfer zuvor nicht bekannt war, ergriff die Flucht. Er konnte im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Polizeistreifen kurze Zeit später festgenommen werden. Die Polizei bittet unter Telefon 0 88 21/91 70 um Zeugenhinweise.



