Überschwemmungsgebiete an der Loisach: Klares Nein zu WWA-Plänen

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim ist gerade dabei, Überschwemmungsgebiete an der Loisach festzusetzen. Im Garmisch-Partenkirchner Bau- und Umweltausschuss sorgte das Vorhaben nicht gerade für Verzückung.

Garmisch-Partenkirchen – Als im Bau- und Umweltausschuss der Tagesordnungspunkt „Überschwemmungsgebiet an der Loisach“ an der Reihe ist, macht Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) gleich deutlich, was Sache ist. Aus Sicht des Marktes Garmisch-Partenkirchen. Die Verwaltung würde nicht empfehlen, zuzustimmen, sagte die Rathauschefin. Denn die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets würde für manche Grundstücke eine „teilweise erhebliche Wertminderung“ bedeuten. „Das Wasserwirtschaftsamt soll sich da was anderes überlegen.“

Es wären davon mehrere überbaubare Flächen betroffen. Zum Beispiel im Sondergebiet Hotel (Obermühle), aber auch Teilbereiche der Kläranlage und eines Gewerbegebiets. Der Bau- und Umweltausschuss lehnte diesen Eingriff in bestehende Werte und Rechte einstimmig ab. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) wurde aufgefordert, durch Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen die Gefahr zu minimieren. Marktbaumeister Jörg Hahn: „Der Unterhaltspflichtige muss seiner Pflicht nachkommen.“ Ans WWA gerichtet, sagte er: „Mach Deinen Job.“

Johannes Riedl, Abteilungsleiter beim WWA, findet die Einwände der Marktgemeinde „komisch, weil wir an der Loisach noch nicht ganz fertig sind. Wir müssen da noch Hausaufgaben machen, aber auch der Markt Garmisch-Partenkirchen muss da in die Pötte kommen“. Unter anderem sind an Brücken noch Arbeiten zu erledigen, aber auch in Uferbereichen. „Gerade oberhalb vom Stadion“, sagt Riedl. Insgesamt sei das Überschwemmungsgebiet an der Loisach in Garmisch-Partenkirchen „relativ klein“.

Die Behörde will nun prüfen, ob die Einwände berechtigt sind und ob die Unterlagen des WWA vielleicht Fehler enthalten. Es verfolgt das Ziel, die Überschwemmungsgebiete heuer noch festzusetzen. Auch andere Loisach-Gemeinden und Betroffene werden angehört. „Stapelweise Einzeleinwendungen von Landwirten“ sind beim WWA eingegangen. Viel Arbeit also für die Mitarbeiter der Behörde. Alles in allem bedeute das Projekt einen „Riesenaufwand für uns“, unterstreicht Riedl.

Für Eigentümer hat ein Überschwemmungsgebiet nicht nur Folgen in puncto Baurecht. Es dürfen auch keine Ölheizungen eingebaut werden. Verboten ist es laut Verwaltung außerdem, Wälle, Dämme, Mauern oder sonstige Bauwerke zu errichten, die den Wasserabfluss behindern. Darüber hinaus ist es nicht möglich, Siloballen, Kraftfahrzeuge, Maschinen, Holzhaufen et cetera zu lagern, also Dinge, die Wasser verunreinigen oder weggeschwemmt werden können. Das Pflanzen von Bäumen, Sträuchern und Hecken zählt ebenso zu den Tabus.

Roland Lory

