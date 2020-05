Drei Polen auf Abwegen: Männer bleiben unterhalb des Längenfelder-Liftes stecken

Das war so nicht geplant: Drei Männer sind am Samstag mit ihrem Fahrzeug bei Garmisch-Partenkirchen auf Abwege geraten.

Garmisch-Partenkirchen - Weil drei polnische Staatsangehörige stur den Anweisungen ihres Navis folgten, haben sie am Samstag um 17.20 Uhr einen Bergwacht- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Männer – 26, 29 und 40 Jahre alt – kamen aus Richtung Süden und wollten eigentlich nach Augsburg fahren. Ohne weiter zu überlegen, fuhren sie mit ihrem Fiat Ducato immer weiter in unwegsames Gelände, bis sie unterhalb des Längenfelder-Liftes stecken blieben. Die Bergung gestaltete sich in diesem Gelände nach Polizeiangaben sehr schwierig. Kräfte der Bergwacht Grainau und der Feuerwehr Grainau brachten das Fahrzeug und die Insassen schließlich heil ins Tal.

roy

