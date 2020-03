Hamsterkäufe wegen Corona: Nudeln und Toilettenpapier sehr gefragt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus kommt es im Raum Garmisch-Partenkirchen teilweise zu Hamsterkäufen. Gefragt sind Nudeln und Toilettenpapier.

Landkreis – Wer beim Einkaufen etwas wählerisch ist, hat es beim Gang in den nächsten Discounter oder Supermarkt im Moment nicht leicht. Die Angst vor dem Coronavirus greift langsam aber sicher im Landkreis um sich. Die Frage, welche Folgen eine Ausbreitung des neuartigen Virus haben könnte, treibt offenbar viele Bürger in der Region um. Deshalb kommt es nun auch hier vermehrt zu „Hamsterkäufen“.

Nudeln und Toilettenpapier gefragt

Franz Öfner, Chef bei Edeka Bartl in Farchant, beobachtet dort in letzter Zeit ein stark verändertes Konsumverhalten einiger Kunden: „Gerade bei länger haltbaren Lebensmitteln gibt es eine ungewöhnlich hohe Nachfrage.“ Gefragt seien vor allem Fertiggerichte, Nudeln und Toilettenpapier. Die Möglichkeit, dass es bei diesen Produkten Probleme mit der Nachlieferung gibt, sieht er aktuell aber nicht. Anders ist die Lage bei Desinfektionsmitteln: „Da muss man jetzt erst einmal schauen, wie das in der nächsten Zeit weitergeht“, meint Öfner. Vor leeren Regalen stehen seine Kunden aber noch nicht.

Dame an der Kasse beruhigt

Ganz anders gestaltet sich da die Lage in der Norma Filiale in Garmisch-Partenkirchen. Toilettenpapier gibt es dort aktuell nicht mehr zu kaufen. Nicht eine einzige Rolle ist zu sehen. „Das ist echt unglaublich, das wird in letzter Zeit regelrecht aufgekauft“, berichtet eine Mitarbeiterin fassungslos. Nicht ausverkauft, aber stark dezimiert ist der Vorrat an Nudelprodukten. Wer gekommen ist, um Spaghetti oder Maccheroni zu kaufen, muss den Laden anschließend wieder mit leeren Händen verlassen. „Die nächste Lieferung kommt voraussichtlich noch im Laufe des Tages“, beruhigt die Dame an der Kasse.

Aldi sieht sich gut gerüstet

Zu wählerisch beim Kauf von Toilettenpapier zu sein, können sich derzeit auch die Konsumenten bei Aldi-Süd nicht erlauben. Auf Nachfrage eines Kunden, was denn mit der drei-lagigen Ausführung passiert sei, antwortet eine Angestellte: „Davon haben wir gerade gar nichts mehr da.“ Wann es denn wieder eines zu kaufen gäbe, wollte der Mann wissen. „Nächste Woche “, antwortet sie kurz und knapp. Der Discounter-Riese sieht sich für die veränderte Situation aber gut gerüstet: „Obwohl wir in einzelnen Filialen aktuell eine höhere Nachfrage nach länger haltbaren Produkten wie beispielsweise Konserven sehen, ist die Versorgungslage in unserem Verkaufsgebiet gut“, betont Pressesprecherin Anamaria Inden.

Dosenravioli Mangelware

Lang haltbar, gut zu Lagern und deshalb auch bestens geeignet für Hortungskäufe sind seit jeher Fertiggerichte. So sind bei einer Lidl Filiale im Landkreis Dosenravioli derzeit Mangelware. „Das ist ja einfach der Wahnsinn“, konstatiert eine Frau, die vor dem leeren Regal steht und den Heimweg nun wohl ohne das von ihr gewünschte Nudelgericht antreten muss.

Bei Feneberg alles beim Alten

Doch es gibt auch Läden, in denen es bislang noch zu keinen Vorratskäufen gekommen ist. So hat man diese beispielsweise bei Feneberg in Garmisch-Partenkirchen bisher nicht beobachtet. „Hier ist noch alles beim Alten“, erzählt eine Verkäuferin relativ gelassen.

Ungläubiges Kopfschütteln

Der Anblick, der sich den oft verdutzten Konsumenten in den verschiedenen Lebensmittelgeschäften und Discountern bietet, ist immer wieder der selbe: Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass einige Regale und Fächer leerer sind als es normalerweise der Fall ist. Häufig davon betroffen sind Toilettenpapier, Dosengerichte und Nudelprodukte. Die Reaktion der Menschen, die vor teilweise komplett leer geräumten Regalen stehen, reicht von leichtem Stirnrunzeln bis zu ungläubigem Kopfschütteln. Ab und an erkundigen sich dann einige von ihnen auch beim Personal. Nicht selten lautet die Antwort dann: „Das ist gerade leider ausverkauft.“

Ersatzprodukt suchen

Nicht unwahrscheinlich also, dass man in der nächsten Zeit gelegentlich das Produkt des Vertrauens durch ein anderes ersetzten muss – nämlich durch eines, das gerade noch vorrätig ist.

