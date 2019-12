38 neue Wohnungen für Klinikums-Mitarbeiter

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat 38 Wohnungen für sein Personal gekauft. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Baustein gegen den Fachkräftemangel.

Garmisch-Partenkirchen – Nicolai Borg ist glücklich. Der Pflegefachhelfer aus Farchant ist einer der Mieter, die in der Lagerhausstraße 6 in Garmisch-Partenkirchen eine Wohnung gefunden haben. Das Gebäude, das das Klinikum Garmisch-Partenkirchen für gut sieben Millionen Euro von Investor Franz Hummel erwarb, befindet sich neben dem Mountain Komplex.

„Ich freue mich sehr, dass ich hier endlich leben darf, ganz in der Nähe meines Arbeitsplatzes, im Sommer kann ich radeln, im Winter fahre ich mit dem Bus“, erklärt der 20-Jährige, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat und in eine feste Anstellung übernommen wurde. „Lange habe ich nach einer passenden Wohnung gesucht, doch alles war zu teuer und nicht zu bezahlen. Ich bin sehr froh und dankbar, eine bezahlbare Wohnung über meinen Arbeitgeber bekommen zu haben.“

Für die etwa 55 Quadratmeter große, helle Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Obergeschoss mit den vielen Fenstern und der Morgensonne – „auch das passt, denn ich bin ein Morgenmensch“ – zahlt der junge Mann 490 Euro kalt und 677 Euro Warmmiete, zusätzlich hat er für 50 Euro einen von den 30 begehrten Tiefgaragenplätze ergattert. Denn seit kurzem hat er ein eigenes Auto – „das ich mir nur leisten kann, weil ich nicht mehr Miete zahlen muss“. Auch ein Fahrstuhl ist vorhanden, ein eigener Keller- und in der Wohnung ein Abstellraum. Das Bad ist hell gefliest, die Böden in den Wohnräumen mit Vinylböden ausgestattet, das ganze Gebäude ist nach dem neuesten Stand wärme- und schallisoliert. Noch ist die Wohnung unmöbliert, auch eine Küchenzeile muss Borg noch besorgen, „vielleicht gebraucht, mal schauen“.

Gerade wurde das Klinikwohnen am Bahnhof fertiggestellt, Borg wird zum 1. Januar gemeinsam mit seiner Freundin Laura Haas (20), die im SOS-Kinderdorf in der Marktgemeinde als Kinderpflegerin arbeitet und bisher von München pendelte, sein neues Domizil beziehen.

Zur offiziellen Schlüsselübergabe traf er sich mit Klinikums-Geschäftsführer Bernward Schröter und dem Technischen Leiter Stefan Hardt. Diese überreichten dem neuen Mieter symbolisch ein Brot in Form eines überdimensionierten Schlüssels und Salz. Für Schröter ist der Erwerb eigenen Wohnraums für einen Teil seiner derzeit etwa 1500 Mitarbeiter der wichtigste Baustein seines Konzeptes gegen den Fachkräftemangel. „Es sind drei Faktoren, die für die Personalsuche und auch für deren Erhalt entscheidend sind: Bezahlbaren Wohnraum, Kindergarten- und Krippenplätze sowie flexible Arbeitszeitmodelle zu schaffen.“

So hat Schröter umgesetzt, was bei vielen Krankenhäusern der Region noch in der Planung ist. „Wir haben insgesamt 38 Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen erworben, 32 sind schon vermietet, sechs halten wir in der Hinterhand, als Reserve für plötzliche Personalwechsel, um auf Übergangszeiten flexibel reagieren zu können“, erklärt der Geschäftsführer. Weil man schneller sei als andere, schaffe man Wettbewerbsvorteile. Um Familien entgegenzukommen und auch den Mitarbeitern, die in Schicht beschäftigt sind, bietet das Klinikum von 6 Uhr in der Früh bis abends um 20 Uhr eine Kinderbetreuung an. Dafür nimmt Schröter nochmals knapp zwei Millionen Euro in die Hand, „alles aus eigenen Mitteln“, wie er nicht ohne Stolz berichtet. Ab Januar wird im bestehenden Gebäude auf dem Campus des Klinikums im Obergeschoss umgebaut. Dort sollen dann ab September 2020 die Kindergartenkinder untergebracht werden, im bestehenden Parterre die Krippenkinder. Die derzeit 140 Plätze werden dann um 35 aufgestockt.

Und in Sachen Wohnraum entstehen derzeit im ehemaligen Alpenhotel Ohlstadt weitere 19 Ein- bis Fünfzimmerdomizile, seit November wird hier fleißig entrümpelt und die Abbrucharbeiten im Inneren sind in vollem Gange. Außerdem ist das Klinikum selbst Mieter von drei Drei-Zimmerwohnungen in Mittenwald. Nach den Umbauten in Ohlstadt werden dann mit den Bestandswohnungen auf dem Campus-Gelände am Klinikum selbst 229 Wohnungen für Mitarbeiter bereitstehen.

Barbara Falkenberg

