Bonpflicht: Mehr Müll und mehr Kosten für Einzelhändler

Die Bonpflicht, die seit 1. Januar gilt, verursacht mehr Müll und mehr Kosten. Kaum ein Kunde will die Kassenzettel haben.

Garmisch-Partenkirchen – Bäckermeister Josef Krätz kann nur den Kopf schütteln. „Man wundert sich nicht mehr, was sich die Finanzverwaltung einfallen lässt.“ Damit bezieht er sich auf die Kassenbonpflicht, die seit 1. Januar gilt. Krätz, Vorstandsmitglied der Bäckerinnung Oberland, hält das zugrunde liegende Gesetz für „überflüssig. Keiner versteht das“.

Ob die Semmel beim Bäcker, oder 100 Gramm Schinken beim Metzger – bei jedem Kauf, der über eine elektronische Kasse abgerechnet wird, muss nun ein Kassenzettel ausgedruckt wird. Die Folge: mehr Müll und Mehrkosten, weil der Händler verstärkt Kassenrollen einlegen muss.

Die Bons will sowieso kaum jemand haben. Das ergab eine Umfrage des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts im Zentrum des Kreisorts. „Die meisten sagen von Haus aus, sie wollen ihn nicht“, sagt Yvonne Kilz, Leiterin der Vinzenzmurr-Filiale an der Chamonixstraße und ergänzt: „Für uns ist es nur Papierverschwendung.“ Es sei ohnehin alles in der Kasse gespeichert. Umweltbewusste Kunden beschweren sich laut Kilz, weil so viel Müll produziert werde.

Auf diesen Punkt verweist auch Ralf Meyer vom Geschäft Kuck Mal. „Das passt nicht in die Zeit.“ Vier Rollen kosten ihn fünf Euro, schätzt er. „Es summiert sich.“ Laut Bäckermeister Krätz, der in seinen zwei Fililalen „tausende von Euro“ in neue Kassen investiert hat, müssen die Bons im Restmüll entsorgt werden.

Der Öko-Aspekt treibt auch einen Kunden des Souvenir-Ladens T-Shirt Factory um. „Wir diskutieren seit Jahren über Umweltschutz und hier werden Millionen Kilometer Müll produziert.“ Seinen Namen möchte der Mann, mittelalt, Dreitagebart, aber lieber nicht in der Zeitung lesen. Mit der Bonpflicht will man künftig Steuerbetrug verhindern. Den Kunden der T-Shirt Factory überzeugt das nicht. „Da sollte man zu den Großen gehen.“ Also zu den großen Firmen. Karin Simon von der T-Shirt Factory hält ebenfalls nichts von der Bonpflicht. Sie spricht von einem „Schmarrn“. Die meisten Kunden wollen ihr zufolge keinen Bon. Genauso stellt sich die Situation auch in zwei Apotheken und im Kuck Mal dar.

Michaela Nelhiebel von Optik Schneider sagt: „Bei uns bekommt jeder einen Kassenbon mit.“ Die Geschäftsführerin glaubt, dass die ganze Debatte ähnlich laufen wird wie beim Rauchverbot. „In ein paar Monaten hat sich jeder daran gewöhnt.“ Sie glaubt nicht, dass die Bonpflicht in den kommenden Jahren ein großes Thema sein wird. Nelhiebel ist Vorsitzende der Werbegemeinschaft Garmisch-Partenkirchen, die Aussagen will sie aber als ihre persönliche Meinung verstanden wissen.

Das „Kassengesetz“ verdanken die Einzelhändler Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Der Beleg kann sowohl elektronisch als auch in Papierform ausgestellt werden. Es gibt nur die Pflicht zur Ausgabe eines Belegs und die Pflicht, ihn unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Mitnehmen muss der Kunde den Zettel nicht. Eine Befreiung von der Bonpflicht kommt laut Bundesfinanzministerium „nur dann in Betracht, wenn nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für den einzelnen Steuerpflichtigen besteht“. Ob derlei vorliegt, „ist eine Frage des Einzelfalls und ist von den Finanzbehörden vor Ort zu prüfen“. Die Freie Apothekerschaft hat eine Petition gegen die Kassenbonpflicht angekündigt.

Keine Überraschung: Änderungen wie diese rufen auch Firmen auf den Plan, die auf Kassensysteme spezialisiert sind. Ein Unternehmen wirbt mit einer „smarten, sicheren und unkomplizierten Lösung“, die auch noch „preiswert, unkompliziert und gesetzeskonform“ sei.

