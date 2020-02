Mehr Unfälle, deutlich weniger Verletzte

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat am Freitag die Verkehrsunfallstatistik für 2019 veröffentlicht. Es gab mehr Unfälle, aber deutlich weniger Verletzte.

Landkreis – Die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. 2018 waren es 2963, im Jahr darauf 2988. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,8 Prozent. Die Zahl der Verletzten ist hingegen deutlich auf 477 gesunken. 2018 waren es 598 gewesen – gut 20 Prozent mehr. Konstant blieb die Anzahl der Getöteten (7). Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit Sitz in Rosenheim gab die Verkehrsunfallbilanz am Freitag bekannt. Es ist für mehrere Regionen zuständig. „Selbst wenn die Ergebnisse in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich sind, konnten wir die geringste Zahl von Verkehrsunfällen mit Personenschäden sowie der dabei verletzten Personen in den letzten zehn Jahren im südlichen Oberbayern feststellen“, resümiert Polizeipräsident Robert Kopp.



