Mutwillige Attacke? Unbekannte(r) besprüht Bäckerei-Fassade

Vandalismus im Herzen Partenkirchens: Die Fassade der Bäckerei Sieß ist mit blauer Farbe verschandelt worden. Der Inhaber erstattete Anzeige.

Garmisch-Partenkirchen – Die Bäckerei Sieß an der Historischen Ludwigstraße 7 ist zum Opfer von Vandalismus geworden: In der Nacht auf Freitag, vermutlich in der Zeit zwischen 2 und 2.30 Uhr, haben der oder die Täter die Fassade der Bäckerei mit blauer Farbe besprüht. Nach bisherigen Tagblatt-Informationen ist dabei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Bei der Tat dürfte es sich nicht um das Werk von betrunkenen Faschingsgästen handeln, sondern um eine mutwillige Attacke gegen die Bäckerei Sieß: Kein weiteres Geschäft an der Ludwigstraße ist beschädigt worden. Bäckereiinhaber Benedikt Sieß hat die Polizei eingeschaltet, die noch in der Nacht am Tatort ihre Ermittlungen gegen Unbekannt aufnahm.

Ein weiterer Fall von Vandalismus: Am Wannerweg wurde in der Nacht auf Donnerstag bei zwei Fahrzeugen Seitenspiegel abgetreten.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 0 88 21/91 70.

jg/nico