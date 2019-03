Wieder abgeräumt: „Quartier“-Wohnviertel erhält nächsten Preis

Preisflut für das „Quartier“: Erst vor kurzem sahnte das Wohnviertel in Garmisch-Partenkirchen beim Wessobrunner Architekturpreis und beim BDA-Preis Bayern ab. Jetzt gab erneut eine Auszeichnung.

München/Garmisch-Partenkirchen – Das „Quartier“-Wohnviertel in Garmisch-Partenkirchen hat schon wieder einen Preis abgeräumt: Das Gemeinschaftsprojekt im Ortsteil Garmisch hat den Bayerischen Holzpreis, der mit 1500 Euro dotiert ist, gewonnen. Die Auszeichnung vergab am Donnerstag Landwirtschafts- und Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) im Oskar-von-Miller-Forum in München vor. Felix Bembé, Theo Peter und Konrad Merz nahmen die Urkunden stellvertretend in Empfang. Die Gemeinschaft habe das alpenländische Bauen neu interpretiert. „Das Bauen mit Holz hat Zukunft, das zeigen die Preisträger eindrucksvoll“, sagte Kaniber.

Der Holzbaupreis wird alle vier Jahre vergeben. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Forstministeriums, des Landesbeirats Holz Bayern und proHolz Bayern, unterstützt durch die Bayerische Architektenkammer und die Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt.

Wenige Tage zuvor war das „Quartier“ ebenfalls ausgezeichnet worden. Das Architektenbüro Beer, Bembè, Dellinger (Greifenberg/München), das das Projekt „Altes Garmisch neu gelebt“ entworfen hatte, erhielt den BDA-Preis Bayern. Nicht nur die hohe Qualität der Architektur, sondern auch das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen Bauherr und Architekt wurde von der Jury gewürdigt.