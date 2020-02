Kongresshaus: Zelt oder Container als Übergangslösung?

Der neue Garmisch-Partenkirchner Marktgemeinderat wird sich mit einer interessanten Frage befassen dürfen. Sie lautet: Soll eine Übergangslösung her, während das Kongresshaus saniert wird? Zur Debatte stehen ein Zelt, eine Traglufthalle oder auch Container.

Garmisch-Partenkirchen – Am Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus nagt der Zahn der Zeit. Den Anforderungen, die Kunden an ein modernes Kongressgeschäft stellen, wird es nicht mehr gerecht. Viel wurde in den vergangenen Jahren über die Immobilie gesprochen. Vorläufiger Höhepunkt war 2019 ein Bürgerentscheid mit dem Ergebnis Sanierung und Teilneubau.

Kunden brauchen Auskunft

Michael Gerber, Geschäftsführer von GaPa Tourismus, gab nun im Marktgemeinderat einen Sachstandsbericht. Dabei sprach er sich für ein „temporäres Bauwerk“ als Übergangslösung aus. Er denkt dabei an einen Holzbau, ein Zelt, eine Traglufthalle oder Container „in unmittelbarer Nähe“. Damit könnte der Betrieb während der Bauphase aufrechterhalten werden. Würde das Kongresshaus nämlich zwei oder drei Jahre geschlossen, wäre es nach Gerbers Ansicht ein „erheblicher Aufwand“, neue Kunden zu akquirieren beziehungsweise die alten zurückzugewinnen. Beworben wird das Haus aktuell bis 2023, vorher soll eine Sanierung nicht beginnen. Der verbleibende Zeitraum entwickelt sich laut Gerber zunehmend problematisch. „Viele (potentielle) Kunden legen die Standorte und Termine ihrer Kongresse bereits drei bis fünf Jahre im Voraus fest.“ Vom Tagungsort Garmisch-Partenkirchen würden Angaben darüber erwartet, was ab 2024 aus Kundensicht am Standort möglich oder nicht möglich ist. Da es momentan keine Planungssicherheit über 2023 hinaus gibt, muss manchen Interessenten abgesagt werden.

Gerber nennt keinen Standort

Einen Standort für eine Übergangslösung stellte Gerber bewusst nicht zur Debatte. Das komme erst „ganz am Ende einer solchen Diskussion“, sagte er dem Tagblatt. Zunächst muss der Marktgemeinderat entscheiden, ob er überhaupt ein temporäres Bauwerk möchte. Wobei sich aber auch die Frage stellt, wer gerne in Containern tagt. „Das würde Zugeständnisse bedeuten“, räumt Gerber ein. „Aber man kann das ansprechend gestalten.“

Millionen für temporäres Bauwerk

Klar ist: Eine Übergangslösung würde eine Stange Geld kosten. Belastbare Zahlen konnte Gerber nicht nennen. Allerdings liegt ihm ein Angebot für Container vor, das mit 3,2 Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Der Geschäftsführer ist sich aber nicht sicher, „ob das der Weisheit letzter Schluss ist“. Bezüglich der Sanierungskosten war einmal von rund 30 Millionen Euro die Rede. Gerber betonte jedoch: „Das wird nicht reichen. Die Zahl wird deutlich darüber liegen.“ Eine Sanierung werde auch nicht alle Probleme beseitigen. „Es gibt Grenzen der Optimierung.“ Gerber selbst hätte nach eigener Aussage einen Neubau bevorzugt, „aber ich respektiere den Bürgerentscheid“.

Brandschutz und Altlasten

Bei der Sanierung gibt es zwei große Baustellen: Brandschutz und Altlasten. Letztere bezeichnete Gerber als „verborgene Schätze. Das kann ein Fass ohne Boden werden“. Wenn das Kongresshaus auf Vordermann gebracht wird, fließen Zuschüsse, und zwar gemäß den Richtlinien zur Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen (RÖFE).

Gelder im Haushalt

Im Haushalt für 2020, den der Marktgemeinderat kürzlich verabschiedete (wir berichteten), sind neben den Kosten für den Unterhalt weitere in Höhe von 1,3 Millionen Euro enthalten. Die Gelder sind unter anderem für Planungen, Brandschutz und die Küchensanierung vorgesehen.

Roland Lory

