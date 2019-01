Vermisster Wanderer am Kramer: Polizei geht von tödlichem Unglück aus

So und so sehr tragisch.

Wir waren am 30. oben, von der Stepbergalm aus rauf und runter. Es gab am Ende 2 heikle Passagen, kurz vor dem Gipfel. Zu der Zeit ging es noch, da der Schnee leicht verharscht war und man noch Stufen reinschlagen konnte, das war die erste Stelle. Bei der zweiten Stelle ist das Kabel im Schnee verschwunden und die war sehr heikel. In den darauf folgenden Tagen ist noch Schnee gefallen, was das ganze sicher verschärft hat. Vermutlich ist man dann im Schnee einfach weggerutscht... Unsere Spuren waren dann wahrscheinlich auch kaum mehr sichtbar.