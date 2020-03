SCP-Chef Maurer erhebt falsche Vorwürfe: Alles rechtens bei Skistadion-Sanierung

Das ist harter Tobak: SCP-Chef Michael Maurer erhebt schwere Vorwürfe in Sachen Skistadion-Sanierung. Doch die Gemeinde bekommt Unterstützung von der Regierung von Oberbayern. Die erklärt alles für rechtens.

Garmisch-Partenkirchen – Das Olympiaskistadion ist fast das zweite Zuhause von Michael Maurer. Der Präsident des SC Partenkirchen, gleichzeitig auch Chef des Organisationskomitees des prestigeträchtigen Neujahrsskispringens, kennt so gut wie jeden Winkel. Maurer verfolgt auch aufmerksam die Sanierungsarbeiten, die schon seit Jahren laufen, um die denkmalgeschütze Arena aufzuhübschen und auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das macht er zum einen als SCP-Chef, der sich über den Fortgang der Arbeiten in dem Stadion informieren möchte, das eine Vielzahl seiner Athleten nutzt, und zum anderen aus beruflichem Interesse. Maurer arbeitet im Bauamt des Landratsamts. In dieser Doppelfunktion glaubt er, auf Dinge gestoßen zu sein, die er für dubios, wenn nicht gar unrechtmäßig hält. „Ich wollte wissen, welche Auflagen uns als Club und OK erwarten und wollte die Baugenehmigung einsehen“, sagt Maurer. Dabei habe er bei zweimaliger Nachfrage im Garmisch-Partenkirchner Bauamt erfahren, dass es die nicht gebe. Im Besitz dieser Information befindet er sich seit einem halben Jahr. Er hat sie „trotz großer Bauchschmerzen“ zurückgehalten, um das Neujahrsspringen nicht zu gefährden. Jetzt hat er den Schritt an die Öffentlichkeit getan. Es könne nicht sein, dass jeder Hausbesitzer für den Bau eines Tonnenhäuschens einen Bescheid benötige und der Markt sich über Bestimmungen hinwegsetze. Sogar das Wort „Schwarzbau“ nahm Maurer in den Mund.

Meierhofer: Rechtlich erforderlichen Bestimmungen sind erfüllt

Die schweren Vorwürfe des SCP-Präsidenten haben sich nach Tagblatt-Recherchen als Sturm im Wasserglas herausgestellt. „Ein Genehmigungsbescheid ist im Falle der Sanierungsmaßnahmen im Olympia-Skistadion nicht erforderlich“, sagt Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Alle Maßnahmen erfolgen laut Meierhofer auf Basis des Zustimmungsverfahrens nach Artikel 73 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in enger Abstimmung zwischen Bauamt und der Unteren Bauaufsichtsbehörde sowie zwischen Unterer Denkmalschutzbehörde, Bauamt und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. „Somit sind alle rechtlich erforderlichen Bestimmungen erfüllt“, teilt Meierhofer mit. Ihre Erklärungen bestätigt auf Tagblatt-Anfrage die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde. Voraussetzung für dieses Zustimmungsverfahren ist Pressesprecherin Verena Gros zufolge, dass die Gemeinde mindestens mit einem Bediensteten mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt ist und diesen Bediensteten die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung übertragen sind. Der Mann, der das alles kann, ist in der Rathaus-Verwaltung Bauamtschef Jörg Hahn.

Auf Maurer, ohne dessen Namen zu nennen, ist Meierhofer offenbar nicht gut zu sprechen. „Die Tatsache, dass sich außenstehende Personen, die in der Regel nicht über die gleiche fachliche Expertise in Sachen Baurecht verfügen wie unsere Verwaltung, auf Fehlersuche begeben, empfinde ich als sehr befremdlich.“ Die harsche Reaktion Meierhofers kommt nicht von ungefähr. Sie und Maurer sollen nicht in bestem Einvernehmen stehen. Und diese Formulierung dürfte dem Verhältnis der beiden noch schmeicheln.

Gute Nachrichten von Alexander Dobrindt

Schnell bessere Laune bekam Meierhofer, als sie eine frohe Botschaft aus Berlin erhielt. Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, macht seinem Namen als Wohltäter von Garmisch-Partenkirchen und des Landkreises weiter alle Ehre. Im Haushaltsausschuss hat er sich nach eigener Aussage „dafür eingesetzt“, dass der Markt aus dem 200-Millionen-Euro-Fördertopf des Bundes für kommunale Einrichtungen aus den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 517 500 Euro erhält. Dieses Geld soll Dobrindt zufolge für die Sanierung der Tribünen Ost und West im Olympiaskistadion verwendet werden. „Das freut mich jetzt wirklich“, sagt Meierhofer. „Die können wir gut gebrauchen.“ Sobald der Bescheid aus Berlin auf ihrem Schreibtisch gelandet ist, will sie Dobrindt „einen Dankesbrief schreiben“.

Finanziell ist die Sanierung des Olympiaskistadions so etwas wie ein Fass ohne Boden. Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf elf Millionen Euro. Zu Anfang war man von sechs Millionen Euro ausgegangen. „Aber das war damals nur eine grobe Schätzung gewesen“, relativiert Meierhofer.

