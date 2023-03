„Heute sitzt man da drin in einem durchsichtigen Badekleid“: Bürgermeisterin Koch und ihr Rundumschlag

Von: Christian Fellner

Machte ihrem Ärger Luft: Elisabeth Koch setzt zu ihrer persönlichen Fastenpredigt an. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Bei der Jahresversammlung ihres CSU-Verbands hat Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch ihre politischen Widersacher aufs Korn genommen. Sie appellierte an jeden, sich das Spektakel Gemeinderat einmal selbst anzuschauen.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist die Zeit der großen Reden. Politischer Aschermittwoch, der Nockherberg und weitere Starkbieranstiche bayernweit: Raus mit dem Groll, heißt es da für die gewählten Herrschaften. Dachte sich wohl auch Elisabeth Koch am Montag, bevor sie am Abend bei der Jahresversammlung ihres heimischen CSU-Verbands zum Mikrofon griff. Bei den Haushaltsreden zuletzt hatte sich die Bürgermeisterin einiges – wenngleich weniger als in den Vorjahren – anhören dürfen. Jetzt sah sie offenbar die Zeit gekommen, ihrerseits einmal ein bisschen auszuteilen. Neben der Thomas-Hoch-Zwei-Show, die derzeit in Person der Kandidaten Thomas Holz und Namenskollege Schwarzenberger durch den südlichen Landkreis tourt, war die Rathauschefin die Hauptdarstellerin an diesem Abend im Garmisch-Partenkirchner Kurpark-Restaurant.

Bürgermeisterin Koch beruhigt: „Es ist genau so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe“

Koch stinkt’s schon, was da politisch im Gemeinderat abgeht. Das konnte man ihr anhören. Öffentlich lässt sie sich dazu selten aus, an dieser Stelle aber, vor ihren eigenen Leuten der CSU, wollte sie das einmal loswerden. „Das Amt der Bürgermeisterin in Garmisch-Partenkirchen ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig“, das hatte sie immer wieder mal betont. Aber: „Ihr müsst’s Euch um mich keine Sorgen machen. Es ist genau so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe.“

Der alte und neue Ortsvorstand der Garmisch-Partenkirchner CSU: (v. l.) Angela Rieck, Hubert Höck, Veronika Bartl, Karl Hartenstein, Markus Strauß, Thomas Schellmann, Michael Hein, Klaus Knapp, Wolfgang Müller, Andreas Maderspacher, Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, Matthias Millian und Benedikt Egner. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Dass Rot und Grün im Gemeinderat zuletzt neben „den drei üblichen Verdächtigen, die Sie aus der Zeitung ja kennen“ gegen den Haushalt gestimmt hatten, ärgert Koch. „Sie waren bei jeder Vorbesprechung dabei, haben nie einen Vorschlag eingebracht. Mit ihrem Votum stimmen sie gegen einen Klimamanager, gegen einen Inklusionsbeauftragten, gegen die Ertüchtigung des St.-MartinKindergartens. Nur, dass das mal klar gesagt wird. Das muss man schon wissen.“ Dann werde ein Haushalt ohne Visionen in den Reden angeprangert. „Irgendjemand hat mal gesagt, wenn man Visionen hat, soll man zum Doktor gehen!“ Helmut Schmidt war es übrigens.

Rathauschefin spart nicht mit Kritik, dankt aber ihrer CSU-Fraktion: „Da wird nicht geschwafelt“

Auch Martin Sielmann, dessen Namen sie bewusst in ihrer Rede nicht einmal aussprach, bekam seine verbale Watsch’n. „Beim Campus ist er mal wieder auf etwas aufgesprungen“, moniert Koch, „da kann er sich wieder wichtig machen.“ Der FDP-Mann soll einfach seine Sitzungsvorlagen lesen oder in eine Sitzung eines Ausschusses kommen, „dann würde er mal wissen, was los ist, und müsste nicht nur blöd daherreden“. Vor dem Sitzungssaal sind seit Wochen die großen Tafeln mit dem Bebauungsplan zum Campus-Areal aufgestellt.

Generell sei der Gemeinderat heute nicht mehr das, was er einmal war. „Früher war man stolz, wenn man im Gremium saß, da haben die Leut’ ihr bestes G’wand herausgeholt. Heute sitzt man da drin in einem gelben durchsichtigen Badekleid“, murrte Koch. Sie animierte die Anwesenden, sich das Spektakel selbst einmal vor Ort anzuschauen. „Gehen Sie hin, erleben Sie, wie es da zugeht.“ Ihrer CSU-Fraktion sei sie dankbar für die konstruktive Arbeit. „Da wird nicht geschwafelt, sondern geredet, wenn es notwendig ist.“

CSU wählt Ortsvorstand: Wieder im alten Rhythmus

Nach Kochs Rundumschlag war erst einmal Durchschnaufen angesagt. Hubert Höck erörterte den 64 stimmberechtigten Mitgliedern, warum sie schon wieder zu einer Wahl aufgerufen wurden. Schließlich war der Ortsvorsitzende gerade erst im Sommer 2022 neu gewählt worden. „Die Landesleitung hat uns aufgefordert, dass wir nach Corona wieder in den normalen Rhythmus kommen sollten.“ Daher gab es eine Frist bis 15. März, nochmals zu wählen. „Wir sind mit acht Monaten sicher der Vorstand, der die kürzeste Zeit im Amt war“, scherzte Höck. Nur: Er darf es weiter sein. Denn es gab bei den Abstimmungen, die alle CSU-üblich schriftlich stattfanden, nur einen Wechsel bei den Stellvertretern: Höck wird künftig vom Trio Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, Wolfgang Müller und Ursula Werner flankiert. Ausgeschieden ist Hansjörg Bauer. Wahlkreisgeschäftsführer Dr. Leopold Hahn aus Wessobrunn, der die Abstimmungen leitete, wies die frisch Gewählten am Ende darauf hin, dass ihnen durchaus eine sehr wichtige Zwei-Jahres-Periode bevorstehe. „Immerhin geht es am Ende schon wieder in Richtung Kommunalwahl.“

Thomas hoch zwei: So heißt der Wahlkampfslogan von Thomas Holz (l.) und Thomas Schwarzenberger. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Während im Nebenraum die Stimmzettel für die Wahl der Delegierten und deren Vertreter (siehe Kasten unten) ausgezählt wurden, ergriffen Holz und Schwarzenberger das Wort, stimmten die CSU-Mitglieder auf die Landtagswahl ein. Ihr Programm sei aktuell ein hartes: „Der Stimmkreis 111 ist der größte in ganz Bayern“, merkte Holz, der Kochler Bürgermeister und Vize-Landrat in Bad Tölz-Wolfratshausen, an. 26 Ortsverbände der CSU habe das Duo zu besuchen. Zäh, aber so ist er halt, der Wahlkampf, der in den kommenden Monaten sicher noch mehr an Fahrt aufnehmen wird.

Einen Fixpunkt verriet Schwarzenberger bereits: Am 6. September hat sich Ministerpräsident Dr. Markus Söder angekündigt. Er wird in der Bayernhalle in Garmisch-Partenkirchen sprechen.

Der CSU-Ortsvorstand Vorsitzender: Hubert Höck; Stellvertreter: Wolfgang Müller, Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, Ursula Werner; Schatzmeisterin: Angela Rieck; Schriftführer: Michael Hein; Digitalbeauftragter: Matthias Millian; Beisitzer: Veronika Bartl, Benedikt Egner, Karl Hartenstein, Klaus Knapp, Andreas Maderspacher, Christian Ruf, Thomas Schellmann, Markus Strauß.

Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Delegierte: 1. Veronika Bartl, 2. Hannes Biehler, 3. Michael Bräu, 4. Anton Buchwieser, 5. Claus Gefrörer, 6. Josef Glatz, 7. Karl Hartenstein, 8. Josef Hubert Höck, 9. Luis Huber, 10. Klaus Knapp, 11. Elisabeth Koch, 12. Andreas Maderspacher, 13. Maximilian Mann, 14. Thomas Maurer, 15. Katrin Ostermair-Maurer, 16. Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, 17. Michael Reim, 18. Stephan Rösner, 19. Christian Ruf, 20. Dr. Günter Steinebach, 21. Georg Armin Vogel, 22. Prinzessin Carolin von Croy, 23. Andreas Wagensonner, 24. Ursula Werner, 25. Anton Witting.

Ersatzdelegierte: 1. Josef Anzenberger, 2. Hansjörg Bauer junior, 3. Markus Baur, 4. Ferdinand Brunnenmayer, 5. Robin Bulgrin, 6. Benedikt Egner, 7. Josef Gillmeyer, 8. Hermann Guggemoos, 9. Michael Hein, 10. Andreas Hutter, 11. Monika Klein, 12. Ursula Konstanzer, 13. Claudia Krüger-Werner, 14. Matthias Millian, 15. Wolfgang Müller, 16. Erika Niedermeier, 17. Martin Pfefferle, 18. Martin Pirner, 19. Angela Rieck, 20. Johannes Ruf, 21. Thomas Schellmann, 22. Christine Sontheim, 23. Markus Strauß, 24. Matthias Wackerle, 25. Max Wank.