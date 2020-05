Zwei Frauen regieren Garmisch-Partenkirchen: Koch vereidigt, Vize gewählt

+ Lisa Schnitzer hängt der neuen Vize-Bürgermeisterin Claudia Zolk die Amtskette um. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen - Einen Spickzettel mit dem Schwur hatte sie dabei: Gebraucht hätte ihn Elisabeth Koch (CSU) nicht. Die neue Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen wurde am Mittwoch in der Konstituierenden Sitzung von „Alterspräsident“ Alois Schwarzmüller (SPD) in ihrem Amt vereidigt. Später übernahm die Rathauschefin die Rolle bei ihrer Stellvertreterin.