Auto flieht vor Polizeikontrolle - Im Kofferraum machen Beamten schließlich verstörenden Fund

Der Bundespolizei machte bei der Fahrzeug-Kontrolle bei Garmisch-Partenkirchen im Kofferraum eine verstörende Entdeckung. Zuvor hatte der Fahrer zu flüchten versucht.

Bundespolizisten wollten in Garmisch-Partenkirchen ein Auto kontrollieren.

Der Fahrer des Wagens setzte jedoch zur Flucht an.

Im Kofferraum des Autos machten die Beamten schließlich eine verstörende Entdeckung.

Garmisch-Partenkirchen – Da hatten die Bundespolizisten einen guten Riecher. Oder hatte „Kommissar Zufall“ seine Hände im Spiel? Die Bundespolizisten überholten Montagnacht auf der B2 im Garmisch-Partenkirchner Ortsbereich einen in Österreich zugelassenen Pkw und signalisierten dem Fahrer, dass er dem Polizeiwagen folgen solle. Der Mann dachte aber offensichtlich gar nicht daran, der Anweisung Folge zu leisten und fuhr geradewegs weiter. Als sich die Streife erneut vor das verfolgte Fahrzeug setzte, bremste dieses abrupt. Mehrere Mitfahrer stiegen fluchtartig aus und rannten davon. Nach kurzer Verfolgung konnten sie von den Beamten des Bundespolizeireviers Weilheim in Gewahrsam genommen werden. Der Fahrzeugführer hingegen wurde bereits bei seinem Pkw festgenommen. Im Kofferraum seines Wagens befanden sich schließlich noch zwei weitere Männer.

In Garmisch-Partenkirchen: Bundespolizisten machen verstörende Entdeckung in Kofferraum

Die sieben Migranten verfügten über keine Papiere, die für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland erforderlich gewesen wären. Sie gaben an, türkische Staatsangehörige zu sein. Der mutmaßliche Schleuser, 72 Jahre alt und ebenfalls türkischer Abstammung, wies sich mit einem österreichischen Pass aus.

Bei Polizeikontrolle: Verstörender Fund in Kofferraum - 34-Jähriger in Aktion verstrickt

Nur kurze Zeit später wurden die Bundespolizisten ganz in der Nähe auf einen Pkw aufmerksam, der dem Kennzeichen zufolge in Rheinland-Pfalz zugelassen ist. Der Fahrer besaß einen türkischen Reisepass und eine deutsche Aufenthaltsgenehmigung, die jedoch abgelaufen war. Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts wurde auch er festgenommen. Schon die ersten Aussagen vor Ort erhärteten den Verdacht, dass der 34-Jährige als Abholer der sieben Migranten in die Schleusungsaktion verstrickt war.

Garmisch-Partenkirchen: Zwei Personen werden wohl abgeschoben

Die türkischen Staatsangehörigen und der Österreicher wurden zur zuständigen Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gebracht. Dort befragten mithilfe von Dolmetschern die Beamten die Männer. Wie sich dabei herausstellte, kam es nicht allen Geschleusten auf Schutz oder Asyl an. Zwei 18-Jährige und ein 23-Jähriger werden daher wohl unmittelbar in die Türkei abgeschoben. Ein 15-Jähriger wurde mit seinen 18 und 37 Jahre alten Verwandten und einem 26-jährigen Landsmann an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.

Nach Entdeckung in Kofferraum: Fahrer muss sich vermutlich bald verantworten

Der mutmaßliche Schleuserfahrer, der in Tirol einen festen Wohnsitz hat, durfte zwar am Tag nach seiner Festnahme wieder die Heimreise antreten, wird der Polizei zufolge sich aber wohl schon bald wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten müssen.

Wegen Schleuserei: Anzeige gegen 72-Jährigen - Er wollte Migranten abholen

Wegen Schleuserei wurde auch der 72-Jährige angezeigt, der die Migranten abholen wollte. Gegen ihn wird zudem wegen illegalen Aufenthalts ermittelt. Er muss die für ihn zuständige Ausländerbehörde in Rheinland-Pfalz aufsuchen, die über seinen weiteren Verbleib im Land entscheidet.

Paul Silber

Auch interessant: Polizei fasst Schleuser bei Mittenwald

Weitere Nachrichten aus Garmisch-Partenkirchen und der Region lesen Sie hier.

Garmisch-Partenkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Garmisch-Partenkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.