Das Radwegekonzept reicht nicht: CSU fordert einen Klima-Masterplan

Die Christsozialen in Garmisch-Partenkirchen wollen eine Klima-Offensive starten. Der entsprechende Antrag ist eingereicht. Das Projekt soll das Klimaforschungsinstitut steuern.

Garmisch-Partenkirchen – Vor rund zwei Wochen hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Paket gegen den Klimawandel beschlossen. Jetzt fordert auch die CSU-Fraktion im Marktgemeinderat einen Masterplan zum Start einer Klima- und Zukunftsoffensive für Garmisch-Partenkirchen. Dabei sollen möglichst viele Beteiligte mitwirken. „Für eine klimagerechte kommunale Entwicklung sind alle gesellschaftlichen Bereiche einzubeziehen und alle Bürger mitzunehmen“, erklärt die CSU-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Koch.

Die Christsozialen stellten in der vergangenen Woche einen Antrag an Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), in dem die Klima- und Zukunftsoffensive durch einen individuellen Klima-Masterplan realisiert werden soll. Das Thema soll am 23. Oktober bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats behandelt werden.

Koch fordert ganzheitliches Konzept, das eine „Gesamtbetrachtung für Garmisch-Partenkirchen“ enthält. Es gebe schon viele Erkenntnisse darüber, wie sich der Klimawandel in der Marktgemeinde auswirkt. „Wenn man was verändern will, braucht man einen Plan, in dem alle Erkenntnisse übergeordnet zusammengefasst werden“, sagt die Fraktionsvorsitzende. Die bisherigen Bemühungen für die Klimaziele seien nicht ausreichend gewesen, etwa das Grasflächenmanagement. In diesem Zusammenhang kritisiert sie, dass die Gemeinde zwar für den präventiven Umweltschutz tätig werde, jedoch „in unkoordinierter Art und Weise“ und „ohne erkennbaren und übergeordneten Plan“.

Zu erwartende Starkregenereignisse als Bedrohung für den Ort

Darüber hinaus moniert Koch, dass das von der SPD und der Grün-Unabhängigen Fraktion favorisierte Radwegekonzept unzureichend sei: „Die wollen uns die 580 Meter in der Bahnhofstraße als Radkonzept verkaufen und meinen, sie läuten damit die Verkehrswende ein.“ Im gleichen Atemzug verweist die CSU-Frontfrau auf das von ihrer Partei schon vor einigen Monaten eingereichte und umfassende Radfahrkonzept, das von der Marktgemeinde noch immer nicht behandelt worden sei.

Die CSU-Fraktion schlägt als Partner zur Erstellung des Masterplans das in Garmisch-Partenkirchen beheimatete Klimaforschungsinstitut (KIT) vor. „Keine andere Institution dürfte über das ortsbezogene Wissen verfügen, welches seitens des KIT seit Jahrzehnten gesammelt wurde“, betont Koch. Dr. Peter Suppan weigert sich nicht, bei der Erstellung des Masterplans mitzuwirken. Der Geschäftsführer des Klimaforschungsinstituts ist dazu bereit, das Projekt zu steuern, aber „nicht allein durchzuführen“. Es müssten unbedingt andere Institutionen und Behörden eingebunden werden, etwa aus den Bereichen Verkehr, Tourismus, Sport und Landwirtschaft sowie die Bayerische Zugspitzbahn. „Jeder hat Bedürfnisse, die vertreten werden müssen“, sagt Suppan.

Wie es in dem Schreiben der CSU weiter heißt, seien die Auswirkungen durch die Erderwärmung im Ort deutlich zu erkennen. „Der Klimawandel ist in Garmisch-Partenkirchen spürbar und nicht zu leugnen.“ Künftig zu erwartende Starkregenereignisse seien eine Bedrohung für den Ort in seiner Tallage, zumal die Flur des Marktes bis auf eine Höhe von 2962 Meter reiche. „Äußerst bedrohlich erscheint uns der Hangrutsch hinter der Partnachklamm entlang des Ferchenbachs“, betont Koch.

Ob über den CSU-Antrag bei der nächsten Sitzung debattiert wird, steht allerdings noch nicht fest. Garmisch-Partenkirchens Rathaussprecher Martin Bader bestätigt zwar den Eingang des Schreibens, jedoch werde es derzeit von der Verwaltung geprüft. Dann wird der Antrag sach- und fachgerecht vorbereitet und – sofern die Prüfung rechtzeitig beendet ist – auf die Tagesordnung des Marktgemeinderats gesetzt.

Alexander Kraus