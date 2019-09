Desolate Teerdecke, Schlaglöcher und fehlendes Geländer: Es gab sogar schon einen Unfall

Immer wieder konfrontiert sie die Gemeinde damit: Ursel Kössel wird nicht müde, auf Problemstellen in Garmisch-Partenkirchen hinzuweisen. Und auf Lösungen zu drängen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Gefahren sind groß und zahlreich in Garmisch-Partenkirchen: Stolperfallen, die für Senioren oder für Menschen mit Behinderung zur Bedrohung auf Gehwegen und Straßen werden. Diese anzusprechen und auf Lösungen zu drängen hat sich Ursel Kössel (CSB), die Seniorenreferentin im Gemeinderat, zur Aufgabe gemacht. „Die Leute reden mich immer wieder auf Stolperfallen an“, sagt sie. Zum wiederholten Mal hat sie ein Schreiben an Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) und deren Stellvertreter Wolfgang Bauer (CSU) geschickt, in dem sie auf gefährliche Stellen hinweist und fordert, diese zu entschärfen.

+ Marode Teerdecke mit Schlaglöchern: An der Maxstadtstraße ist der Fußgängerweg in einem schlechten Zustand. © Kraus Den Bürgersteig an der Maxstadtstraße, von der Mittenwalder Straße kommend rechts, hatte Kössel schon im März beanstandet. „Inzwischen hat sich auf dieser desolaten Teerdecke mit Schlaglöchern und zerborstenem Teeruntergrund ein schwerer Unfall ereignet“, schimpft sie. Die Forderung der Seniorenreferentin: Bis zum Winter muss der Bürgersteig so ausgebessert werden, dass die Gefahren beseitigt sind. Martin Bader von der Hauptverwaltung im Rathaus verspricht in diesem Fall baldige Abhilfe: „Der Bürgersteig der Maxstadtstraße wird nach den Ferien von der Straßeninstandsetzung unseres Baubetriebshofs ausgebessert.“

Eine weitere Bedrohung ist die Überquerung der Bahnhofstraße im Bereich des Bürgermeister-Vogel-Wegs. Der Bitte Kössels, den Übergang, der über eine Mittelinsel führt, behindertengerecht zu gestalten, kam die Marktgemeinde bislang nicht nach. „Es gibt in diesem Bereich keinen Zebrastreifen, keine Ampel“, hadert Kössel. Der Zugang zum Fußgängerweg sei zudem für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer durch parkende Autos versperrt. „Man müsste hier einen oder einen halben Parkplatz zu Gunsten der Fußgänger opfern, damit der Weg frei wird“, fordert sie weiter. Bader kann im Falle der Überquerung nur wenig konkrete Unterstützung anbieten: „Die Vorschläge werden derzeit in unserem Hause geprüft und falls rechtlich und tatsächlich möglich, soll eine Umsetzung in naher Zukunft erfolgen.“

Beschwerden gibt es auch über den neu gestalteten, behindertengerechten Übergang am Hagenrainweg in Nähe der Hauptstraße und der Krottenkopfstraße. Dort sei nicht bedacht worden, dass Behinderte auch am Hagenrainweg die Straße überqueren müssen, gibt Kössel zu bedenken. Im maßgeblichen Bereich ist der Bürgersteig nicht abgesenkt worden. „Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderungen haben dort unüberwindbare Probleme“, betont Kössel. Es fehle der behindertengerechte Weg vom Hagenrainweg zur Ampel. Bader kann hier nichts versprechen. Es werde geprüft, ob eine Umsetzung zu realisieren ist.

Weitere Stolperfallen gibt es an zwei Schulen. „Die Grundschule an der Burgstraße, die auch als Wahllokal zu entsprechenden Zeiten genutzt wird, hat mit sechs Stufen kein Geländer“, bemängelt Kössel. Hier verspricht Bader rasche Hilfe: „Das soll im Zuge der bereits beauftragten und laufenden Sanierungsarbeiten der Treppenstufen mit installiert werden.“ Einen Unfall gab es zuletzt bei der Europawahl in der Grundschule an der Krankenhausstraße. Bei der Einrichtung, die ebenfalls regelmäßig als Wahllokal dient, befinde sich das Treppengeländer an der falschen Seite, moniert Kössel. Auch dieses Manko werde geprüft, erklärt Bader.



akr