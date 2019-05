Diebe rauben Juwelier-Geschäft in Garmischer Fußgängerzone aus - Täter auf der Flucht

Mitten in der Garmischer Fußgängerzone sind Unbekannte in ein Juwelier-Geschäft eingebrochen. Sie warfen die Scheibe ein und klauten Schmuck aus der Auslage. Die Täter sind entkommen.

Es muss alles ganz schnell gegangen sein. Einen Stein haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in das Schaufenster des Juwelier-Geschäfts Gerspach geworfen. Die Scheibe brach - und die Diebe nahmen den Schmuck in den Auslagen mit. Das alles mitten in der Garmischer Fußgängerzone.

Nachbarn rufen die Polizei

Wie Radio Oberland berichtet und die Polizei bestätigt hat, kam es zu diesem Einbruch in das Juweliergeschäft am Mittwoch gegen 3.45 Uhr. Nachbarn wachten wegen des Lärms auf und alarmierten umgehend die Polizei. Diese leitet eine Großfahndung ein, dennoch sind die Täter entkommen. Was genau aus dem Juwelier-Laden gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen bei der Kripo laufen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08821/9170 entgegen.