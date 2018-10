Der Fauken bracht ein neues Schwemmholznetz

Der Fauken hat für die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen in Sachen Hochwasserschutz oberste Priorität. Jetzt wurde ein Antrag für ein weiteres Schwemmholznetz beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim eingereicht.

Garmisch-Partenkirchen – Sepp Kleisl hält eine kleine, gelbe Mappe in seinen Händen. Auf der ersten Seite ist ein Farbfoto zu sehen, das fünf Feuerwehrmänner zeigt. Einer davon ist er selbst in jüngeren Jahren. Kleisl und seine Kameraden sind stark verschmutzt. Dreck hat sich auf der Einsatzkleidung mit den grellen Farben abgelagert. Sie sehen erschöpft aus. Eine lange Nacht liegt hinter ihnen.

„Das war am 5. August 1986“, erzählt Kleisl. In der Mappe hat er zahlreiche Zeitungsausschnitte gesammelt. Sie stammen aus dem Garmisch-Partenkirchner Tagblatt von sämtlichen Naturkatastrophen, die das Bächlein bis heute verschuldet hat. In der Nacht vor 32 Jahren „war in Partenkirchen die Hölle los“, erinnert er sich. Wegen einer Verklausung des Faukenbachs auf Höhe des Josefsbrunnens nahe der Schalmeischlucht war das Wasser über die Ufer getreten. Der sonst so harmlose Bach wurde innerhalb kürzester Zeit zum reißenden Fluss. Er überschwemmte mit Geröll- und Lehmmassen sowie mit Baumästen und Wurzeln zahlreiche Straßen. „Bis zum Friedhof zog sich die Verwüstung.“ Kleisl und seine Kameraden mussten Sandsäcke aufschichten und am nächsten Tag die Straßenzüge reinigen. „Mei hat’s da ausg’schaut.“

Vergessen hat er das Unglück nie. „Alle 30 Jahre passiert so ein Ereignis.“ Für Kleisl ist der Gebirgsbach, der sich durch Partenkirchen schlängelt, eine tickende Zeitbombe. Die erste schriftlich erwähnte Naturkatastrophe datiert aus dem Jahr 1767. Die letzte große Überflutung ereignete sich im August 2005.

„Starkniederschläge und Hochwasser führten damals zu einem Hangrutsch und einer Mure“, sagt Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA). Geröll und Geschiebe füllte die Talsohle „rund vier Meter hoch auf“. Als Sofortmaßnahme ließ das Amt rund 6000 Kubikmeter Geschiebe und Wildholz entfernen. Die Gefahr liegt oberhalb des Baches. „Eine geologische Untersuchung der Talflanken ergab, dass diese durch Solifluktionsprozesse (Anm. der Red.: Flächenabtragung der Erdoberfläche) in Bewegung sind.“ Das Gefahrenpotenzial sei dort „deutlich erhöht“.

Als kurzfristige provisorische Lösung beseitigten die Bayerischen Staatsforsten 2005 viele Bäume im Bereich der gefährdeten Hänge. Das Wasserwirtschaftsamt verbaute sie in mehreren Absätzen rampenartig in das Bachbett. Die Gefahr von Muren konnte eingedämmt werden – zumindest vorläufig. „Allerdings spülte das Wasser die Stämme über die Jahre hinweg frei“, erklärt Hofmann. Die Erosion setzte sich fort, die Gefahr war wieder da. Nun musste das Amt das Provisorium durch massive Sperrenbauwerke ersetzen, die Bogensperre am Talausgang ertüchtigen und um 1,25 Meter erhöhen. Die Kosten für die Maßnahme betrugen 930 000 Euro. Es ist Ruhe eingekehrt. Vorerst.

Als heuer im Juni das Hochwasser-Ereignis am Ferchenbach ein Todesopfer forderte, waren die Einheimischen wieder in Alarmbereitschaft: „Wenn das Schwemmholz vom Birkelsgraben runter kommt, dann steht Partenkirchen unter Wasser“, mahnt Kleisl. Der Birkelsgraben, ein Zulauf des Faukens, ist voll mit Totholz. „Oft sind es größere Bäume, die sich im Bachbett vollgesogen haben“, erläutert Hofmann nach einer Besichtigung mit der Marktgemeinde und dem zuständigen Förster am 24. Juli 2018. „Die Schlucht weist allerdings mehrere Engstellen auf, durch welche die größeren Bäume mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch können.“

Das Wildholznetz, errichtet 1992 unterhalb der Bogensperre, „musste seit 15 Jahren nicht mehr geräumt werden“. Denn die Gefahr würde laut Hofmann eher das mitgeführte Geröll als das Wildholz darstellen. „Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch schon kleinere Mengen Schwemmholz zur Gefährdung beitragen“, sagt Hofmann. Das Gerinne im Ortsteil Partenkirchen, wo der Bach unterirdisch läuft, „weist keinerlei Abflussreserven auf, beziehungsweise ist schon beim Reinwasserabfluss überlastet“.

Mit dem Ferchenbach sei der Fauken trotzdem nicht zu vergleichen. Beträgt die Abflussmenge bei einem Jahrhunderthochwasser am Ferchenbach satte 60 Kubikmeter in der Sekunde, „reden wir am Birkelsgraben von gerade Mal sieben Kubikmetern“. Des weiteren würde der Rückhalteraum 3000 Kubikmeter Geschiebe auffangen, „das Wildholznetz sowie die zwei Sperren oberhalb brechen zudem das Gefälle und bieten große Sicherheit hinsichtlich Schwemmholzgefahr“.

Um dennoch eine sichere Zukunft bieten zu können, müsste entweder „regelmäßig das Holz aus dem Bach entfernt oder eine zusätzliche Einrichtung zum Schwemmholzrückhalt geschaffen werden“. Das Problem bei Ersterem ist allerdings „die enge und tiefe Schlucht“. Eine Bergung sei „schwierig, aufwendig, gefährlich und kostenintensiv“. Für Letzteres appellierte der Bau- und Umweltausschuss Garmisch-Partenkirchen in seiner vergangenen Sitzung. Die Gemeinderäte haben nun einen Antrag an das WWA für ein zusätzliches Schwemmholznetz gestellt. „Dieses Vorhaben wird mit Regierung von Oberbayern und Ministerium im nächsten Zielvereinbarungsgespräch erörtert und abgestimmt“, sagt Hofmann.