Im Kino zu hören: Felix Neureuther ist Synchronsprecher bei „Playmobil“-Film

Vom Ski-Ass zum russischen Wissenschaftler: Im Animations-Film „Playmobil“ ist Felix Neureuthers Stimme zu hören. Wie auch die anderer Prominenter.

Garmisch-Partenkirchen - Auf der Piste hat Felix Neureuther meist eine gute Figur gemacht. Ob das auch auf der Leinwand klappt, zeigt sich beim Kinostart des Streifens „Playmobil: Der Film“ am Donnerstag. Da ist der pensionierte Ski-Star zwar nicht in persona zu bewundern, aber seine Stimme wird zu hören sein. Diese leiht er in dem neuen Animations-Movie einem russischen Wissenschaftler. Neben Neureuther sind noch weitere prominente Synchronsprecher für den Streifen im Einsatz, etwa Schlagersängerin Beatrice Egli und der erfolgreiche Musiker Michael Patrick Kelly.

Thomas Karsch