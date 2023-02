Das Problem mit den Ferienwohnungen: Zu lukrativ fürs Festvermieten

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Rund 900 Ferienwohnungen gibt es in Garmisch-Partenkirchen. Das Geschäft lohnt sich: Übernachtungsgäste bringen offenbar mehr Geld als Dauermieter – und unter Umständen auch weniger Ärger. Zweitwohnungen: Handlungsspielraum für Gemeinde äußerst begrenzt © dpa

Zweitwohnungen gelten als Wurzel des Übels. Ohne sie, meint mancher, wäre Garmisch-Partenkirchens Wohnraummangel gelöst. Wirklich? Und was kann die Gemeinde gegen sie unternehmen? Experten klären auf. Und sprechen ein Thema an, das wenige hören wollen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Problem: Familien und Normalverdiener finden in Garmisch-Partenkirchen kaum Wohnungen. Generell gibt es wenige Angebote, und was es gibt, ist (brutal) teuer. Die Lösung in den Augen vieler: Zweitwohnungen verbieten, zumindest ihre Zahl beschränken oder sonst wie „diesem Wahnsinn einen Riegel vorschieben“. So hat es ein Familienvater, damals ebenfalls verzweifelt auf Wohnungssuche, gegenüber dem Tagblatt gefordert. Er sprach aus, was viele denken beziehungsweise ebenfalls verlangen: Die Gemeinde muss endlich handeln.

Zweitwohnungen: Gemeinde würde gerne handeln - „Das nervt uns doch auch“

Würde sie. Liebend gerne, betont Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Leerstehende Wohnungen auf der einen und massive Wohnungsnot auf der anderen Seite. „Das nervt uns doch auch“, betont ihre Sprecherin Silvia Käufer-Schropp. Doch ihre Möglichkeiten sind mehr als begrenzt. Und das Thema ist deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Um aufzuklären, hat Koch auf Tagblatt-Anfrage zwei Experten aktiviert: Markus Gehrle-Neff für das Baurecht, Paul Dengg für die Steuerseite. Dabei macht Ersterer von Anfang an deutlich: In seinen Augen sind die gehassten Zweitwohnungen nur ein Teil des Problems – und womöglich nicht das größte. Viele Einheimische könnten die Lage entspannen. Wollen sie aber nicht. „Sie schimpfen immer auf die Zweitwohnungen, stellen aber ihre Ferienwohnungen nicht für Mieter zur Verfügung.“ Keine neue Situation.

Als der Allgäuer vor einigen Jahren nach Garmisch-Partenkirchen kam, machte er sich im Gemeinderat „gleich richtig beliebt“. Der stellvertretende Bauamtsleiter formuliert’s ironisch und sieht’s entspannt. In einer seiner ersten Sitzungen, damals noch geleitet von Bürgermeister Thomas Schmid (CSB), fragte er beim Thema Wohnraum einmal provokativ in die Runde: Wer von den Gemeinderäten habe denn keine Ferienwohnung? Stille. Die gleiche Frage könnte er heute wieder stellen. Viele würden sich nicht melden.

Ferienwohnungen in Garmisch-Partenkirchen: Geld das entscheidende Argument

Kaum ein Garmisch-Partenkirchner will auf seine Ferienwohnung verzichten. Zu groß sind die Vorteile. Unter anderem kann er selbst steuern, wann er sie belegt und wann sie leer steht. Klar ist: Die Gäste gehen wieder. Problematische Mieter hingegen – und da kennt jeder die verrücktesten Geschichten – wird man nur unter größten Schwierigkeiten los. Den Ärger erspart man sich gerne. Vor allem, wenn es sich finanziell auszahlt.

Geld ist das entscheidende Argument für eine Ferienwohnung. Zum einen funktioniert sie Dengg zufolge als Steuersparmodell, nachdem für sie nur sieben Prozent Mehrwertsteuer anfallen und man betriebliche Ausgaben absetzen kann. Zum anderen: Das Übernachtungsgeschäft mit Touristen lohnt sich. „Eine Ferienwohnung ist viel lukrativer als eine Wohnung“, betont der stellvertretende Kämmerer und Leiter des Steueramts. „Das ist ja das Traurige.“ Sonst würde vielleicht der eine oder andere umdenken.

Handlungsspielraum für Gemeinde überaus klein

Ob eine Gemeinde hier eingreifen kann? Nur bei Neubauten und da minimal. Kippt durch eine Ferienwohnung ein reines zu einem allgemeinen Wohngebiet (dort sind kleine Beherbergungsbetriebe erlaubt), kann die Kommune diese ablehnen. „Schwierig in einem Tourismusort“, sagt Gehrle-Neff. Wo reine Wohngebiete eine „absolute Ausnahme“ sind. Am Gsteig beispielsweise findet man ein solches noch.

Klein ist auch der Handlungsspielraum bei den Zweitwohnungen. Juristin Koch stellt klar, wie viel das Eigentumsrecht in Deutschland zählt. „Man kann grundsätzlich niemandem verbieten, eine Wohnung oder ein Grundstück zu kaufen.“ Genauso wenig jemanden zwingen, seinen ersten Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen anzumelden. Nur eine wichtige Stellschraube bleibt Kommunen zum Justieren. Stichwort: Zweitwohnungssteuer. In der Marktgemeinde hat man sie bereits ordentlich erhöht. Zum 1. Januar 2020 stieg sie von 9 auf 20 Prozent. Mit überschaubarer Wirkung. Etwa 1650 Zweitwohnungen zählt Garmisch-Partenkirchen derzeit. Und etwa 900 Ferienwohnungen.

Lügengeschichten, um die Zweitwohnungssteuer zu sparen

Was die Gemeinde dabei genau im Blick hat: Dass eine Ferienwohnung als solche zur Verfügung gestellt wird. Immer wieder wollen auswärtige Besitzer zwar eine anmelden, die Zimmer dann aber als ihr privates Domizil für den Urlaub nutzen – und sich so die Zweitwohnungssteuer sparen. „Was wir da schon an Geschichten gehört haben“, sagt Dengg. Beliebt sind die Behauptungen, wonach die Eigentümer selbst „nie, aber wirklich nie“ da seien. Komischerweise steigen Wasser- und Stromverbrauch massiv in den Zeiten, in denen die Räume angeblich leer stehen. Diese Zweitwohnungsbesitzer kommen ebenso wenig um die Steuer herum wie im Übrigen so manche bekannte Persönlichkeiten, die die Abgabe verweigern. Ihr Argument: Sie brächten mit ihrer Prominenz dem Ort doch so viel Werbung.

Durch ein genaues Prüfen versucht die Gemeinde, von den Zweitwohnungsbesitzern zumindest maximal zu profitieren – wenn ihr schon sonst keine Handhabe bleibt. „Wenn wir Möglichkeiten hätten, wir würden uns nicht scheuen, sie anzuwenden“, betont Gehrle-Neff. Er vergleicht die Situation mit dem Straßenverkehr: Wer für jedes seiner Vehikel Kfz-Steuer bezahlt, darf auch 20 Autos auf der Straße parken. Auch wenn das niemandem gefällt.