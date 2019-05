Feueralarm im Kinderheim: Brandherd befindet sich in der Küche

In einem Kinderheim in Garmisch-Partenkirchen hat es leicht gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Situation dementsprechend schnell im Griff.

Garmisch-Partenkirchen - Feueralarm in Garmisch-Partenkirchen: Einsatzkräfte der Feuerwehr Partenkirchen und der hiesigen Polizei sind am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Kinderheim in der Gemeinde ausgerückt. Dort war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Vor Ort konnte die Ursache dafür schnell gefunden werden: Ein Toaster, der neben der eingeschalteten Herdplatte stand, war leicht in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, entstand neben dem kleinen Küchengerät kein weiterer Schaden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Mann im Einsatz.

