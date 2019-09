Frau (23) fährt ungebremst auf Auto auf - vier Verletzte

Richtig gekracht hat‘s an einer Garmisch-Partenkirchner Kreuzung. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Garmisch-Partenkirchen –Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten und einem Gesamtschaden von über 10 000 Euro ist es am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen gekommen. Ein 59-jähriger Münchner steuerte seinen Pkw gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Ferdinand-Barth-Straße musste er an einer roten Ampel stoppen. Eine nachfolgende 23-jährige Gersthofenerin erkannte laut Polizei die Situation anscheinend zu spät und fuhr ungebremst auf das Auto des Münchners auf.

Durch den Aufprall wurden dieser, sein 59-jähriger Beifahrer und die 28-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin schwer verletzt. Die Gersthofenerin zog sich leichte Blessuren zu. Alle vier Verunglückten wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Grund für den Unfall wird derzeit ermittelt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zur Versorgung der Verletzten waren vier Rettungswagen, drei Notärzte sowie der Leiter des Rettungsdiensts und 20 Männer der Feuerwehr Partenkirchen zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.