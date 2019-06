Sie war auf dem Weg zum Taxi: Frau mit Aschenbecher beworfen

Als sie auf dem Weg zu einem Taxi war, ist eine junge US-Amerikanerin mit einem Aschenbecher beworfen worden.

Eine 21-jährige US-Amerikanerin wäre in den frühen Morgenstunden am Sonntag um ein Haar Opfer eines Angriffs geworden.

Auf dem Weg von einer Lokalität am Marienplatz zum Taxistand hat ein bislang unbekannter Täter gezielt mit einem Aschenbecher aus Plastik auf sie geworfen.

Aschenbecher-Werfer am Marienplatz: Täter verfehlte glücklicherweise sein Ziel

Getroffen hat er glücklicherweise nicht. Der Mann befand sich auf einem Balkon in einem Wohngebäude am Marienplatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter 0 88 21/91 70 entgegen.



