Gast vor Diskothek schwer verletzt

Die Polizei wurde zu einer Schlägerei am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen gerufen.

Schlägerei am Marienplatz

von Peter Reinbold

Zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten ist es am Sonntagmorgen vor einer Diskothek am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen gekommen.