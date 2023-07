Nach neuerlicher Attacke gegen Bürgermeisterin: Gemeinderäte watschen FDP-Mann Sielmann ab

Von: Christian Fellner

Teilen

Flächen wie das Olympia-Skistadion hat der markt an den Bund vermietet - und so einen Teil der 12,4 Millionen Euro an Einnahmen erzielt. © PETER KORNATZ

Im Sitzungssaal des Garmisch-Partenkirchner Rathauses flogen zuletzt beim Thema Einnahmen auf dem G7-Gipfel verbal die Fetzen: CSU-Vertreter Claus Geförer wirft dem Kollegen Sielmann „radikale Desinformation“ der Bürger vor und hält fest: „Das ist dieses Hauses unwürdig“

Garmisch-Partenkirchen – Der Eklat war vorhersehbar. Und er fiel heftig aus. Hinter Tagesordnungspunkt 7 versteckte sich im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat zuletzt ein Pulverfass mit kurzer Zündschnur. Martin Sielmann nutzte einen eigenen Antrag wieder einmal, um der Bürgermeisterin an den Karren zu fahren.

Seit Wochen leugnet er – auch in öffentlichen Facebook-Einträgen – die Zahlen zu den G7-Einnahmen aus 2022, die die Gemeinde bereits mehrfach vorgestellt hat. Er zweifelt daran, dass insgesamt 12,4 Millionen Euro aus verschiedenen Töpfen an den Markt geflossen sind. Nicht nur das: Der streitbare FDP-Mann behauptet, dass es „Stillschweigeabkommen mindestens mit dem Bund“ nicht gegeben hat. Und obwohl er sogar von einer Parteikollegin aus dem Bundesfinanzministerium darüber informiert worden war, dass er sich irrt – ein Schreiben dazu liegt der Redaktion vor –, gönnte sich Sielmann den Auftritt, anstatt womöglich den Antrag zurückziehen. Kam beim Rest des Gremiums nicht gut an: Dort wächst der Beistand für Rathauschefin Elisabeth Koch (CSU), wird zumindest lauter. Nahezu aus allen politischen Ecken erhielt Sielmann für seine Rede verbale Watschn.

Zum vierten Mal listet die Gemeinde die G7-Einnahmen auf

Koch versuchte zunächst, freilich gewürzt mit etwas Süffisanz angesichts des vierten Vortrags zu den G7-Zahlen, den Punkt nüchtern abzuarbeiten. Sie verwies an Matthias Haller aus der Finanzverwaltung, der die Folie wieder per Beamer an die Wand warf und erläuterte, wie die 12,4 Millionen Euro sich ergeben. Die Bürgermeisterin ergänzte, dass sehr wohl Stillschweigeabkommen mit dem Bund geschlossen worden waren, präsentierte gar einen Auszug aus einem Vertrag. „Da ging es um sicherheitsrelevante Dinge, das ist in einem solchen Fall absolut üblich.“ Koch ermahnte Sielmann zum Ende ihres kurzen Vortags eindringlich, „in Zukunft meine Person nicht mehr zu diskreditieren“.

Schießt immer wieder gegen die Bürgermeisterin: FDP-Mann Martin Sielmann. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Sielmann ließ sich nicht groß beeindrucken, teilte in der Folge munter aus. Er freue sich, dass nach über einem Jahr nun „Transparenz bestehe, die Summen bestreite ich aber immer noch“. Er frage sich, warum Koch erst jetzt mit den Zahlen „herausrücke“, wobei ihm eine Anfrage beim Freistaat gereicht habe, um Material zu erhalten. Dann schwang er um: Anstatt bei seinem Antrag zu bleiben, wechselte er auf G7 allgemein, kreidete Koch an, dass sie die Resolution im Kreistag gegen einen weiteren Gipfel im Landkreis nicht unterstützt habe. Er unterstellte der Rathauschefin, dass sie sich ein weiteres Staatsoberhäupter-Treffen offenbar „teuer bezahlen“ lassen wolle, „dass es in der CSU karrierefördernd sei, wenn man mit dem US-Präsidenten ein Weißbier trinkt oder einen Prosecco mit der First Lady“.

Vizebürgermeisterin Claudia Zolk platzt als Erster der Kragen

An dieser Stelle des Schauspiels platzte Claudia Zolk (CSB) als Erster der Kragen. „Es reicht“, schrie die Vizebürgermeisterin. „Es reicht jetzt auch mir. Sie könnten einfach mal sagen: Sie haben ein Super-Ergebnis für den Ort erzielt.“ Koch blieb erstaunlich ruhig, zählte auf, wo die G7-Zahlen schon erwähnt wurden: in der Bürgerversammlung, im Finanzausschuss und zweimal im Gemeinderat – auch unter Anwesenheit Sielmanns. „Es geht ihnen nur darum, mich zu diskreditieren, aber das ändert nichts an diesem Erfolg für die Gemeinde.“

Dann preschte Haller nochmals vor ans Mikrofon. „Sie greifen nicht nur die Erste Bürgermeisterin an, sondern auch die Verwaltung. Das halte ich für unsäglich. Und wo ein G7-Gipfel stattfindet, entscheidet nicht das Rathaus in Garmisch-Partenkirchen, sondern der Bund.“

Steht seiner Bürgermeisterin zur Seite: Claus Geförer, früher Ortsvorsitzender Christsozialen in Garmisch-Partenkirchen © PETER KORNATZ

Hatte sich die CSU-Fraktion bei vielen Debatten und Streitigkeiten zwischen Koch und Sielmann oftmals erstaunlich ruhig verhalten, brachen nun bei Claus Gefrörer alle Dämme. Er nahm Sielmann und seine neue Fraktionskollegin Lilian Edenhofer gleichermaßen aufs Korn. „Sie streuen seit Jahren Gerüchte, Halb- und Unwahrheiten, betreiben eine radikale Desinformation der Bürger.“ Der frühere Ortsvorsitzende ging noch einen Schritt weiter. „Sie verbreiten Verschwörungstheorien, das schadet unserer Bürgerschaft im Ort und ist dieses Hauses unwürdig.“ Gefrörer appellierte auch an die Kollegen in Gemeinderat: „Wir dürfen uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen.“ Für ihn steht fest, dass Sielmanns „ständiges Infragestellen von Tatsachen nichts anderes sei, als Verschwörungstheorien zu streuen“.

Sogar die SPD steht in dieser Sache zur CSU-Bürgermeisterin

Auch Kathrin Rotter von der SPD sah sich bemüßigt, Koch zur Seite zu stehen. „Sie Fallen zum wiederholten Mal auf, in dem sie Sachthemen für sich persönlich nutzen“, sagte sie Sielmann ins Gesicht. „Es ist in jedem Gemeinderat dasselbe. Ich dachte, es geht hier um Zahlen, es steht nicht zur Debatte, ob G7 wieder kommt.“ Andreas Grasegger, der Chef der Bayernpartei, hatte zuletzt immer wieder mal ausgeteilt, hielt sich ebenfalls nicht zurück. Die Darstellungen Sielmanns „gehen auf keine Kuhhaut und sind eher eine Frechheit“. Auch er wiederholte, dass bei G7 kein einzelner Bürgermeister etwas ausrichten könne, zudem seien die Förderungen für Institutionen wie die Feuerwehren sehr positiv gewesen. „Wenn Sie das nicht sehen, dann fehlt’s bei Ihnen woanders!“

Da bei Sielmann eine gewisse Resistenz auf solche Attacken zu beobachten ist, dürfte das Thema lange nicht ausgestanden sein. Und Zündstoff gibt’s genug im Ort.