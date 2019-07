Alarm bei den Einsatzkräften: Sie rückten sofort zum Edeka-Center in Garmisch-Partenkirchen aus. Offenbar ist ein Reizgeruch ausgetreten.

Garmisch-Partenkirchen - Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften befindet sich derzeit am Edeka-Center an der Garmisch-Partenkirchner Amselstraße. Ersten Informationen zufolge sei im Kassenbereich wohl ein Reizgeruch festgestellt worden. Ein Test läuft gerade. Der Laden wurde bereits evakuiert.

