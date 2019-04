Die Gstaigkapelle hat Geschichte: Junge Partenkirchner bauen das Kirchlein nach - auf besondere Art

Die Gsteigkapelle in Partenkirchen ist ein religiöses Kleinod. Jetzt gibt es das Kircherl noch einmal. Gebaut von drei Schülern. Detailgetreu, inklusive 2500 Holzschindeln.

Garmisch-Partenkirchen – Sie wird im Jahr 1565 aus einem Grund errichtet: Die Fuhrleute sollen in dem kleinen Gotteshaus Maria Hilf noch einmal beten können vor ihrer gefährlichen Reise von Partenkirchen nach Klais, Mittenwald und weiter nach Italien. Die Gsteigkapelle erlebt eine wechselhafte Geschichte, die im Abriss zu Zeiten der Säkularisation 1803 gipfelt. 1867 wird das Kircherl mit Spenden wieder aufgebaut, 2013 setzen ihm ehrenamtliche Helfer ein neues Schindeldach samt Türmchen auf. Nun gibt es das „Gstoag-Kurchla“ sogar als Modell. Im Maßstab 1:10. Gebaut von drei jungen Partenkirchnern.

Anton Buchwieser (16), Johannes Weingand (15) und Martin Leitenbauer (15) haben sich als Kirchenbauer betätigt. 100 Stunden Arbeit investierte das Trio in sein Meisterwerk. Entstanden ist die knapp über einen Meter hohe Holzkapelle im Praxisprojekt an der Zugspitz-Realschule. Modellbau war für die Neuntklässler angesagt. Die Partenkirchner entschieden sich für ein Heimspiel: Die Gsteigkapelle sollte es werden. Natürlich wegen des Lokalkolorits, wie Buchwieser verrät: „Weil sie gleich in der Nähe ist.“ Der 16-Jährige kennt die Örtlichkeit, er hat vor sechs Jahren selbst bei der Dachrestaurierung mitgeholfen. Aber auch aus ganz praktischen Gründen fällt die Wahl auf das Kleinod. „Sie ist einfacher zum Nachbauen als ein großes Gebäude“, sagt Leitenbauer.

Modell steht im Schaufenster

Im Januar startete das Trio mit seinem Vorhaben. Professionell mit dem Ausmessen. Mit einer Leiter bewaffnet machten sich die Jugendlichen auf an die Dr.-Wigger-Straße. Mit den Daten zeichneten sie einen maßstabsgetreuen Plan, am Computer entstand das Türmchen. Die Richtung war klar: „Wenn wir es machen, machen wir es gescheit“, sagt Weingand. Kurz vor der Abgabe des Modells wurde es richtig stressig. Die letzten drei Tage arbeitete das Trio praktisch durch. Schuld waren die kleinen Holzschindeln: Satte 2500 Stück wurden verarbeitet. Alle aus einem Lärchenblock gestemmt, einzeln auf Länge gebracht und aufgeklebt. Immer im gleichen Abstand voneinander. Überhaupt: „Das Modell hat viele Details, die man gar nicht sieht“, sagt Weingand und zeigt die fein gearbeiteten Sparren des Dachstuhls und die Fensterrahmen. Sogar der Fuhrleute-Spruch an der Außenfassade findet sich.

Am Ende war alles rechtzeitig fertig. Als das Trio im März mit seinem Kunstwerk in der Schule erschien, gab es große Augen der Klassenkameraden. „Die haben gut geschaut“, erinnert sich Buchwieser. 40 Minuten lang hielten die Partenkirchner ihr Referat über den Nachbau und die Geschichte der Kapelle. 80 Powerpoint-Folien hatten sie vorbereitet. Mit 480 Fotos wurde die Bauzeit dokumentiert. Die Mühe hat sich gelohnt: Für Fertigung und Präsentation gibt es jeweils die Note eins. Ihr Projekt kam so gut bei Schulleitung und Lehrern an, erzählen die drei Burschen stolz, dass es sogar Thema im Elternabend war.

Der Modellbau macht bei Anton Buchwieser, Johannes Weingand und Martin Leitenbauer nun Pause. Eines wissen die Schüler schon genau: Sie wollen ins Handwerk einsteigen. So wie die Väter als Schreiner, Schmied und Zimmerer. Ihre Gsteigkapelle im Miniformat ist zu bewundern: Buchwieser hat das Modell im familieneigenen Schaufenster an der Badgasse ausgestellt. Neben der Sebastianskirche. Die hat der 16-Jährige im vergangenen Jahr mit seinem Freund Georg Schönach nachgebaut.