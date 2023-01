Künstlerisch anspruchsvolle Filme: Hochland-Kino erhält Preis fürs Programm

Von: Katharina Brumbauer

Prämiertes Haus: Das Hochland-Kino hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise abgestaubt. © sehr

Das Partenkirchner Hochland-Kino erhält erneut einen Preis für sein Programm. Währenddessen haben besonders die kleinen Programmkinos nach wie vor mit den Folgen von Corona zu kämpfen. Zusätzlich machen Streaming-Plattformen die Lichtspieltheatern schwer Konkurrenz.

Garmisch-Partenkirchen – Es klingt verlockend: Ab auf das heimische Sofa, Getränke und Knabbereien auf den Tisch, und dann bieten Streaming-Dienste eine schier endlose Film-Auswahl. Und doch: Es geht immer noch anders. Ein Streifen auf der großen Leinwand, im alten, roten Kino-Sessel. In der Gemeinschaft. Mit Popcorn-Krümeln überall um einen herum. Von der „Magie des Kinos“ spricht Michael Spiegel, freier Journalist und Filmtheaterkaufmann. Der Mannheimer ist seit 30 Jahren in der Branche tätig. Seit 2017 stellt er das Filmprogramm unter anderem im Hochlandkino in Garmisch-Partenkirchen zusammen. Und das offenbar mit durchschlagendem Erfolg. Bereits zum achten Mal in Spiegels Ära ist das kleine Programmkino an der Partenkirchner Ludwigstraße ausgezeichnet worden. Aktuell mit der Programmprämie 2022 des Film- und Fernseh-Fonds Bayern.

Erfolgreich mit seinem Konzept: Michael Spiegel. © Kinounterwegs.de

Von Komödie bis Oper: vielfältiges Programm im Hochland-Kino

Das Hochlandkino hatte seinen Zuschauern 2022 künstlerisch hochwertige Filme zu bieten: Von der norwegisch-französischen Komödie „Der schlimmste Mensch der Welt“ über das deutsche Aussteigerdrama „Servus Papa, see you in hell“ bis hin zum österreichischen Streifen „Märzengrund“, der die Geschichte eines 18-jährigen Jugendlichen erzählt, der beschließt, alleine auf einer Alm zu leben.

Regelmäßig sollten Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York Klassik-Freunde anlocken. Und auch mit Dokumentationen konnte das Haus punkten. Bereits im Oktober hatte das Lichtspieltheater die „Auszeichnung für besonders gutes Dokumentarfilmprogramm 2021“ des Bundesministeriums für Kultur- und Medien erhalten. Arthousekino biete „in unvergleichlicher Weise Raum für künstlerisch Unerwartetes, Störendes und Inspirierendes“, erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) in ihrer Laudatio. „Damit haben viele Kinobetreiber auch in Zeiten mager gefüllter Kassen für die Vielfalt des kulturell anspruchsvollen Kinos gesorgt.“

Corona, Streaming-Dienste als schwere Konkurrenz: Filmtheaterkaufmann Spiegel: „Nicht alle Kinos werden überleben.“

Nicht nur die Konkurrenz der Streaming-Dienste ist groß. Auch die Corona-Pandemie hat die Branche gebeutelt. Nach den Lockdowns kehrten die Besucher nicht wieder so zahlreich in die Kinos zurück. 2022 mussten die Häuser im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 im Durchschnitt mit einem Drittel weniger Zuschauer klarkommen. Kleine Programmkinos verzeichneten gar ein Minus von 50 Prozent. „Die vergangenen Jahre waren für alle Kulturträger und somit auch für die Kinos nicht gerade einfach“, bestätigt Spiegel. Die Corona-Hilfen hätten die Betriebe seiner Branche „erst einmal soweit über Wasser gehalten“.

Und trotz der Krisen: Er ist sich sicher, dass Kinos weiter bestehen werden. Umbrüche in der Filmbranche habe es schon viele gegeben. Die Einführung der Videorekorder, der DVD, des Privatfernsehens, jetzt sind es eben die Streaming-Plattformen, die laut Spiegel ein „interessantes Angebot“ bieten. Nach jeder bahnbrechenden Neuerung sei das Kino bisher aber immer zurückgekommen. Doch auch er befürchtet: „Nicht alle Kinos werden die gegenwärtige Situation überstehen.“ Dafür müssten die Filmfreunde bald wieder viel mehr Karten verkaufen. „Kultur kann nur dann weiter bestehen, wenn die Menschen sie nutzen.“

