Hochwasser-Lage entspannt sich: Landkreis bleibt von großen Überschwemmungen verschont

Von: Katharina Brumbauer

Einen Radweg hat die Loisach zwischen Oberau und Eschenlohe überflutet. Insgesamt ist der südliche Landkreis nach den Starkregen glimpflich davon gekommen © krinninger

Die Hochwasser-Lage im Landkreis entspannt sich. Die Pegel gingen am Dienstag zurück. Das Loisachtal ist nach dem Starkregen der vergangenen Tage glimpflich davon gekommen. Nur nördlich von Oberau trat die Loisach über die Ufer.

Loisachtal – Nichts Gutes ließen die starken Regenfälle am Montagvormittag noch erahnen. Unaufhörlich prasselte es weiter vom Himmel. Die Pegel der Flüsse schwollen bedrohlich an. Die Loisach erreichte Hochwasser-Meldestufe 1. Zwischen Oberau und Eschenlohe trat der Fluss über die Ufer. Er überschwemmte einen Radweg und Wiesen, unterspülte daneben den Bahndamm.

Auch auf die Bundesstraße 2 trat Wasser. Warnschilder wiesen die Autofahrer darauf hin, langsam zu fahren. Jedoch: Gesperrt werden musste die Straße nicht. Insgesamt hat es den südlichen Landkreis, was Überschwemmungen betrifft, nicht schlimm erwischt. Auch die Bahn konnte am Montag trotz des Starkregens damit beginnen, die Zugstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen zu sanieren.

Hochwasser-Lage im südlichen Landkreis: Nur kleine Überschwemmungen

Etwas beruhigt hatte sich die Hochwasser-Lage bereits am Montagabend. Die Pegelstände gingen zurück, war aus dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) zu vernehmen. Dennoch blieben die Verantwortlichen in der Behörde – genauso wie die Einsatzkräfte bei der Feuerwehr und dem Bayerischen Roten Kreuz – in Alarmbereitschaft.

„In der Nacht auf Dienstag gab es noch mal einen kleinen Peak“, erklärte Horst Hofmann, für den Landkreis Sachgebietsleiter Wasserbau beim WWA. Aber am Dienstagvormittag konnte er vorsichtig Entwarnung geben. „Wir haben kleinere Überschwemmungen. Aber die Lage ist aktuell sehr entspannt.“

Feuerwehr und Rathaus beobachten die Situation: Keine akute Hochwasser-Lage am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen

Das bestätigte Peter Gröbl, Kommandant der Feuerwehr Garmisch. Seit Sonntag ist er mit seinen Kameraden und Wehrleuten aus dem ganzen Landkreis in Bad Bayersoien im Einsatz. Leistet Hilfe nach dem verheerenden Hagelsturm vom Wochenende. Zusätzlich kontrollierte die Feuerwehr Garmisch am Dienstagfrüh noch die Pegelstände in Garmisch-Partenkirchen. „Es ist alles im grünen Bereich“, erklärte Gröbl am Dienstagvormittag. Auch im Rathaus beobachtete man die Lage. „Wir haben Gott sei Dank keine akute Hochwasserlage“, erklärte Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp am Nachmittag.

Aus Sicherheitsgründen bleibt die Partnachklamm bis auf Weiteres geschlossen. Der Pegel der Partnach lag laut Hochwassernachrichtendienst Bayern am Dienstag um 16 Uhr bei 88 Zentimetern. Das Wasser steht nicht mehr so hoch wie noch am Montag, Da lag der Pegel mittags bei 1,25 Metern. Trotzdem führt die Partnach noch ordentlich Wasser. „Vorerst ist es für Besucher in der Partnachklamm zu gefährlich“, betonte Käufer-Schropp.

Loisach trat am Montag nördlich von Oberau über die Ufer: Im Ort funktioniert der Hochwasserschutz

Auch der Wasserstand der Loisach sank am Dienstag. Unterhalb der Partnachmündung in Garmisch-Partenkirchen lag der Pegel des Flusses um 16 Uhr bei 2,6 Metern. Oberhalb der Partnachmündung noch bei 1,51 Metern. Hochwasser-Meldestufe 1 gilt für die Loisach – zumindest im südlichen Landkreis – nicht mehr.

Und auch in Oberau selbst hat der Fluss keinen Schaden angerichtet. Im Ort haben die Hochwasserverbauung und Pumpen die Wassermassen zurückgehalten. „So ist alles glimpflich ausgegangen“, sagte Oberaus Bürgermeister Peter Imminger (CSU). „Aber wenn ich die Überschwemmungen nördlich von Oberau sehe, dann sind da ganz klar noch Schwachstellen.“ Jetzt ist Imminger aber erst mal froh, dass es nicht mehr stark regnet. Hofmann vom WWA hat da gute Nachrichten: „Den Prognosen zufolge wird sich das Wetter weiter beruhigen. Morgen soll es ja schon wieder auflockern.“

