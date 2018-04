Garmisch-Partenkirchen: Kink und Reindl tragen sich ins Goldene Buch ein

Diese Ehre wird nicht jedem zuteil: Marcus Kink und Franz Reindl schon. Kink, Silbermedaillengewinner mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Pyeongchang, und DEB-Präsident Franz Reindl duften sich in Goldene Buch des Marktes Marmisch-Partenkirchen eintragen.

Garmisch-Partenkirchen - Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer wird nachgesagt, sie interessiere sich vor allem für Kultur. Bei einem Festakt am Mittwoch im Garmisch-Partenkirchner Rathaus, in dessen Rahmen sich Marcus Kink und Franz Reindl ins Goldene Buch der Marktgemeinde eintrugen, hat sie sich allerdings als Eishockey-Fan geoutet. Der Garmisch-Partenkirchner Kink, der für den DEL-Klub Adler Mannheim spielt, hatte bei den Olympischen Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen. „Ich hab’ mir das Finale angeschaut und war so aufgeregt, dass ich aus dem Zimmer gehen musste“, erzählte Meierhofer. „Es freut mich, dass wir sie für Eishockey begeistern konnten“, sagte Kink. Reindl, als Spieler Bronzemedaillengewinner 1976 in Innsbruck und eine Legende, machte sich nach seiner aktiven Karriere auch als Funktionär einen Namen. Derzeit ist er Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Er erlebte den Erfolg des deutschen Teams in Südkorea hautnah mit und lobt vor allem Kink. „Er war mit Leib und Seele dabei und hat die Mannschaft geführt.“