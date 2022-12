„Energie verpulvern ohne uns“ - Klimaaktivisten protestieren gegen Schneekanonen

Von: Katharina Brumbauer

Demonstrierten im Skigebiet Garmisch Classic: Mitglieder der Organisation „Mountain Wilderness“. © Angelika Warmuth

Naturschützer haben am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen gegen die Umweltbelastung durch Schneekanonen protestiert. An der Talstation der Hausbergbahn im Classic-Skigebiet, das am Freitag in die Saison startete, machten zehn Mitglieder der Organisation „Mountain Wilderness“ auf den Energie- und Wasserverbrauch aufmerksam.

Garmisch-Partenkirchen - „Energie verpulvern – ohne uns!“ stand auf Plakaten und einem Transparent. Ursprünglich wollten die zehn Aktivisten der Organisation „Mountain Wilderness“ am Sonntag, 18. Dezember, an der Talstation der Hausbergbahn ein großes Peace-Zeichen zusammen mit einem Slogan mit biologisch abbaubarer Farbe auf die Skipiste schreiben. Doch die Aktion scheiterte, weil die Technik aufgrund der Kälte nicht richtig funktionierte. Letztlich konnte nur das Peace-Zeichen ohne die geplante Beschriftung „Save Energy“ gesprüht werden. Die Düsen hätten bei Minusgraden keine Farbe abgegeben, sagte ein Sprecher der Organisation.

Da die Versammlung nicht angemeldet war, löste die Polizei die Demonstration auf. Die Veranstalter hätten sich kooperativ gezeigt, teilen die Beamten mit. Die Aktivisten müssen sich auf eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem bayerischen Versammlungsgesetz einstellen. Ihnen droht eine Geldbuße von bis zu 3000 Euro. (kb mit dpa).