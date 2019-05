Bürgerbegehren mit Erdrutschsieg: Garmisch-Partenkirchens Kongresshaus wird nicht abgerissen

Wenn man sieht, was für Bauten die letzten 10 Jahre in Ga-Pa von unserem Gemeinderat durchgewunken wurden, dann brauchen die sich nicht zu wundern dass die Leute Angst haben dass ein neugebautes Kongresshaus ausschauen würden wie das Landratsamt, das GEP oder vielleicht sogar wie das neugebaute Hostel von unserem Gemeinde-Lieblingsbauträger Hummel. Wenn man das anschaut, dann überkommt einem das kalte Grausen. (gelinde gesagt, eher das Ko...…..)

Ich habe übrigens noch nirgendwo gesehen, dass eine gerade Straße umgelegt und kurvig gemacht wird so wie die Lagerhausstraße, nur

weil der Gemeinderat verschlafen hat dem Bauträger eine dementsprechende Auflage zu machen, dass die Straße so bleibt wie sie ist.

Ich habe eigentlich gedacht, das unsere Bürgermeisterin sich von ihrem Vorgänger abhebt, aber leider muss ich feststellen, dass sie ihm immer ähnlicher wird, siehe den von ihr unbedingt gewollten Umbau der Bahnhofstrasse, oder auch der Abriss des Kongresshauses.

Ich weis nicht, ist man vor der Wahl in ein Solches Amt schon so, oder wird man durch die Wahl in ein Amt so, dass man sich immer mehr vom Bürger entfernt.

Siehe auch besonderes unsere schon viel zu lange an der Macht sitzende Kanzlerin. (und auch einige unserer Gemeinderäte)

Es wird an der Zeit, dass Ämter auf zwei Perioden beschränkt werden, so dass sich nicht zu viel Macht auf eine Person konzentriert.

Aber das wird ja wahrscheinlich bei unserer Bürgermeisterin nicht passieren., da ja schon fleißig an ihrem Stuhl gesägt wird.

Die Frage ist nur: Was kommt danach???