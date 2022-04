Projektleiter verrät Details über Mega-Bau in Garmisch: Kramertunnel wird viel teurer - auch wegen Ukraine

Von: Christian Fellner

Teilen

Der Kramertunnel, der Garmisch-Partenkirchen zukünftig vom Verkehr entlasten soll, wird deutlich teurer als angenommen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

264 Millionen Euro sollte der Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen kosten. So der ursprüngliche Plan. Dabei wird es bestimmt nicht bleiben. So viel hat Projektleiter Martin Wohlketzetter verraten.

Garmisch-Partenkirchen – „Die neue Zahl ist auf dem Weg nach Berlin.“ Begeisterung wird sie dort keine auslösen. Das steht für Martin Wohlketzetter fest. Denn diese Zahl beziffert die Summe der Baukosten für den Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen. 264 Millionen Euro waren einst für das Projekt Westumfahrung angesetzt gewesen. Doch dabei bleibt es nicht. Teurer? Ja, sagt der Projektleiter vom Staatlichen Bauamt in Weilheim. Viel teurer? Er überlegt. Dann nickt er. Mehr verrät Wohlketzetter nicht. Ist nicht seine Aufgabe als Mann vor Ort. „Das muss das Bundesministerium tun, das ist sogar deren Pflicht.“

Beim Skal-Club ist der frühere Bürgermeister der Gemeinde Farchant an jenem Abend der zweite Gast nach Anna-Lena Seiwald, die aktuell in Sydney lebt und dort ebenfalls im Skal-Club engagiert ist. Von Wohlketzetter erhalten die Mitglieder des Wirtschaftsklubs für die Tourismusbranche im Riessersee-Hotel einen Einblick in den Tunnelbau, viele Infos über die Röhren, zudem einige Infos über den bevorstehenden Bau des Wanktunnels.

Launiger Vortrag: Martin Wohlketzetter (l.) nahm die Skal-Club-Mitglieder mit in die Welt des Tunnelbaus. © cf

Ukraine-Krieg: 30 bis 50 Prozent des Stahls für Kramertunnel kommen aus Russland und der Ukraine

Wohlketzetter plauderte aus dem Nähkästchen eines Ingenieurs. Logisch war er auf die Frage nach den Kosten vorbereitet. Und verriet eben so viel, dass er keinen Ärger bekommt. Ein Anstieg gleicht in diesen Zeiten keiner Überraschung. Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg. „30 bis 50 Prozent des Stahls kommen aus Russland und der Ukraine“, erklärte er den Unternehmern. Ein Raunen ging durch den Raum. „In Mariupol stand das größte Stahlwerk Europas, jetzt ist es zerstört.“

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Mit Blick auf den folgenden Wanktunnel macht sich Wohlketzetter nichts vor: Für dieses Vorhaben eine vernünftige Kostenkalkulation aufzustellen, sei aktuell schlichtweg nicht möglich. „Die Firmen machen momentan maximal Preisabsprachen für ein Jahr.“ Im Tunnelbau ist das nicht viel. Schließlich dauert der Rohbau, also die Konstruktion der Röhren, bei einer Länge von rund 3,5 Kilometern schon rund vier Jahre.

Garmisch-Partenkirchen: Kramertunnel-Rohlbau soll 2023 fertig sein, Eröffnung Ende 2024 fraglich

Im Frühjahr 2023 soll der Rohbau am Kramer fertiggestellt sein. Dann geht es mit der Technik weiter, zudem mit dem Ausbau im Umfeld, um die neue Umfahrung an die bestehende B23 bei der Siedlung Am Weidlegraben im Norden sowie hinter der Schmölz im Süden anzuschließen. Als Eröffnungszeitfenster ist derzeit noch Ende 2024 die Sprachregelung. „Das ist der offizielle Termin“, kommentiert Wohlketzetter ein wenig mehrdeutig. So ganz vertraut er der Angabe wohl auch nicht. Hinter vorgehaltener Hand hat man aus den Reihen der Tunnelbauer in den vergangenen Monaten schon vernommen, dass es eher Anfang 2025 werden könnte. Angesichts der Umstände wäre das nur verständlich. Bestätigung gibt’s aber noch keine. Wohlketzetter lacht nur – und zuckt mit den Schultern.

Das Schicksal des Schmölzer Sees lag Jutta Griess an diesem Abend sehr am Herzen. Die Oberbayern-Chefin des Hotel- und Gaststättenverbands vom Rheinischen Hof erkundigte sich nach dem Kleinod oberhalb des Sonnenbichl-Hotels. Wohlketzetter konnte zumindest in der Form Entwarnung geben, dass es sich bei der Thematik Wasserstand nicht um Problem des Tunnels handle. „Es ist eines des Sees, der im Bereich des Damms noch nie dicht war.“ Wie es nach dem Tod des langjährigen Pächters Franz Lidl weitergeht, ist noch nicht geklärt. „Er gehört dem Forst.“

Hangquellmoore mit Wasser aus dem Kramermassiv am Leben erhalten

In jedem Fall wurde das Gewässer immer wieder mit Wasser aus dem Kramermassiv gespeist. Davon haben die Ingenieure enorme Mengen aus dem Berg gepumpt, um den Tunnel, der rund 200 Meter vom See entfernt verläuft, überhaupt bauen zu können. „400.000 Kubikmeter“, betont Wohlketzetter. Das sind 400 Millionen Liter. Wasser, mit dem unter anderem die Hangquellmoore am Leben erhalten wurden.

Das Wasser hatte sich in einer unterirdischen Mulde angesammelt, die durch einen Gletscher vor langer Zeit entstanden war. Es beschäftigte die Experten über Jahre. Letztlich wurden sechs Brunnen gegraben, um das Reservoir anzapfen zu können. Neben der Bewässerung floss das Wasser in die Loisach, aber auch in den Schwaiggraben bei Burgrain. Insgesamt sind die Verantwortlichen sehr zufrieden mit dem Verlauf. „Seit drei Jahren ist die Mulde leer, nun bewässern wir sie.“ Das Projekt wird durch ein externes Unternehmen laufend beobachtet. „Die Ingenieure sind sehr zufrieden, das funktioniert alles sehr gut.“

Dennis Wrba, Vorsitzender des Skal-Clubs und Betreiber des Parkhotels in Wallgau, dankte Wohlketzetter für den Einblick mit einem kleinen Geschenk. „Wir hätten uns den Tunnel natürlich lieber angeschaut“, betonte er. Doch Führungen in diesem Ausmaße sind nach wie vor nicht möglich. Viele Infos gab’s aber auch in dieser Form.

Alle Neuigkeiten aus dem Landkreis lesen Sie auf der Regionen-Seite Garmisch-Partenkirchen.